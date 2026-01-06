Запланована подія 2

Экспорт украинской агропродукции упал до $22,53 млрд по итогам 2025 года

аграрная выручка Украины сократилась до $22,53 млрд / Depositphotos

По итогам 2025 года доходы Украины от экспорта агропродукции снизились на 2,15 млрд долларов. Общий показатель остановился на отметке 22,53 млрд долларов, что ниже прошлогодних результатов на 8,8%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

АПК продолжает удерживать более половины всего украинского экспорта. В 2025 году доля отрасли составила 56,1%, что несколько меньше рекордных 61% в 2023 году, однако подтверждает стратегическую важность сектора для экономики.

Ключевой тенденцией года стало падение объемов поставок украинской сельхозпродукции на рынки стран ЕС. Если в 2022-2024 годах доля ЕС в структуре украинского агроэкспорта стабильно превышала 50%, то в 2025 году она упала до 47,5% ($10,7 млрд).

Однако на фоне уменьшения экспортных поступлений наблюдается обратная тенденция в сегменте импорта. В 2025 году закупки иностранной агропродукции выросли до рекордных за последние пять лет 8,75 $ млрд.

Несмотря на то, что агропродукция уже четыре года подряд стабильно занимает около 10,8% в структуре украинского импорта, фактические расходы на закупку иностранных продуктов продолжают ежегодно увеличиваться.

В то же время в 2025 году более 53% всего агроимпорта (4,64 $ млрд) поступило из стран Европейского Союза, что подчеркивает глубокую интеграцию потребительского рынка Украины с европейским.

Напомним, в ноябре 2025 года в Украине зафиксирован значительный рост экспорта агропродукции по железной дороге. Объем среднесуточной передачи зерновых грузов и дробей через западные пограничные переходы вырос на 25% по отношению к октябрю, что эквивалентно дополнительным 34 вагонам в сутки.

Автор:
Татьяна Бессараб