Экспорт украинской агропродукции упал до $22,53 млрд по итогам 2025 года
По итогам 2025 года доходы Украины от экспорта агропродукции снизились на 2,15 млрд долларов. Общий показатель остановился на отметке 22,53 млрд долларов, что ниже прошлогодних результатов на 8,8%.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.
АПК продолжает удерживать более половины всего украинского экспорта. В 2025 году доля отрасли составила 56,1%, что несколько меньше рекордных 61% в 2023 году, однако подтверждает стратегическую важность сектора для экономики.
Ключевой тенденцией года стало падение объемов поставок украинской сельхозпродукции на рынки стран ЕС. Если в 2022-2024 годах доля ЕС в структуре украинского агроэкспорта стабильно превышала 50%, то в 2025 году она упала до 47,5% ($10,7 млрд).
Однако на фоне уменьшения экспортных поступлений наблюдается обратная тенденция в сегменте импорта. В 2025 году закупки иностранной агропродукции выросли до рекордных за последние пять лет 8,75 $ млрд.
Несмотря на то, что агропродукция уже четыре года подряд стабильно занимает около 10,8% в структуре украинского импорта, фактические расходы на закупку иностранных продуктов продолжают ежегодно увеличиваться.
В то же время в 2025 году более 53% всего агроимпорта (4,64 $ млрд) поступило из стран Европейского Союза, что подчеркивает глубокую интеграцию потребительского рынка Украины с европейским.
Напомним, в ноябре 2025 года в Украине зафиксирован значительный рост экспорта агропродукции по железной дороге. Объем среднесуточной передачи зерновых грузов и дробей через западные пограничные переходы вырос на 25% по отношению к октябрю, что эквивалентно дополнительным 34 вагонам в сутки.