"Укрзализныця" нарастила перевозку зерна: наибольшие объемы следуют через венгерские переходы
За первые 10 суток декабря объемы среднесуточной передачи зерновых грузов "Укрзализныцей" выросли в направлении всех соседних стран. Общий показатель передачи зерна и дробей достиг 206 вагонов в сутки, что на 22% или 37 вагонов больше, чем было в ноябре. Венгрия остается лидером – почти 50 вагонов с зерном ежесуточно в среднем следуют через украинско-венгерские пограничные переходы.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает RAIL.insider.
Куда следует украинское зерно?
По словам заместителя директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы Валерия Ткачева, позитивная динамика наблюдается на каждом маршруте:
- Словакия показала самый высокий темп роста. Ежедневно туда отправляют в среднем 34,3 вагона, что на 13,2 единицы больше, чем в прошлом месяце;
- Польша также показывает активность. Через украинско-польские переходы ежесуточно следуют 13,8 вагона с зерном. Это почти вдвое больше ноябрьских показателей — прирост составил 6,5 единицы;
- Венгрия остается лидером по общему количеству. В среднем через границу проходят 49,7 вагона в сутки. Это на 1,5 единицы превышает результаты ноября;
- Румыния добавила 1,4 вагона к своему среднесуточному показателю, который теперь составляет 12,8 единицы.
Напомним, в ноябре 2025 года в Украине зафиксирован значительный рост экспорта агропродукции по железной дороге. Объем среднесуточной передачи зерновых грузов и дробей через западные пограничные переходы вырос на 25% по отношению к октябрю, что эквивалентно дополнительным 34 вагонам в сутки.