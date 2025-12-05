Запланована подія 2

За 11 месяцев "Укрзализныця" перевезла на экспорт более 23 млн тонн зерновых: на 26% меньше, чем в прошлом году

"Укрзализныця"
"Укрзализныця" перевезла на экспорт более 23 млн т зерновых / Укрзалізниця

За 11 месяцев 2025 года "Укрзализныця" перевезла на экспорт 23 млн. 304,7 тыс. т зерновых грузов. Показатель на 26% ниже прошлогоднего. В целом за январь-ноябрь перевезено 26 млн 445 тыс. т зерновых, что на 28% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Rail.Insider.

Рост объемов в ноябре

Несмотря на общее годовое снижение, ноябрь 2025 показал положительную динамику по сравнению с предыдущим месяцем.

По словам заместителя директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы УЗ Валерия Ткачева, погрузка зерновых на железнодорожной сети в ноябре составила 2 млн 743 тыс. т. Этот рост на 10,9% по сравнению с октябрем.

Общий объем перевозки зерновых грузов в ноябре составил 2 млн 915,5 тыс. т, демонстрируя рост на 16% к октябрю 2025 года.

Объем экспорта зерновых по железной дороге в ноябре достиг 2 млн 571,1 тыс. т, что на 23% больше, чем в октябре. Впрочем, по сравнению с ноябрем 2024 года показатели перевозки и погрузки сократились незначительно (на 1,4% и 0,3% соответственно).

Направления перевозок

Стратегическим направлением экспорта украинского зерна остаются морские порты.

Доля зерновых грузов, транспортируемых в направлении портов, составляет 92%. Соответственно, через западные пограничные переходы следует только 8% от общего объема экспорта.

Ранее сообщалось, что с апланированным повышением тарифов "Укрзализныци" может стать критическим для аграриев и взорвать экспорт. Ожидается, что уже с 1 января 2026 года перевозки подорожают на 27%, а через полгода тарифы поднимутся еще на 11%.

Автор:
Татьяна Ковальчук