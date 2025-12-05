- Категория
За 11 месяцев "Укрзализныця" перевезла на экспорт более 23 млн тонн зерновых: на 26% меньше, чем в прошлом году
За 11 месяцев 2025 года "Укрзализныця" перевезла на экспорт 23 млн. 304,7 тыс. т зерновых грузов. Показатель на 26% ниже прошлогоднего. В целом за январь-ноябрь перевезено 26 млн 445 тыс. т зерновых, что на 28% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Rail.Insider.
Рост объемов в ноябре
Несмотря на общее годовое снижение, ноябрь 2025 показал положительную динамику по сравнению с предыдущим месяцем.
По словам заместителя директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы УЗ Валерия Ткачева, погрузка зерновых на железнодорожной сети в ноябре составила 2 млн 743 тыс. т. Этот рост на 10,9% по сравнению с октябрем.
Общий объем перевозки зерновых грузов в ноябре составил 2 млн 915,5 тыс. т, демонстрируя рост на 16% к октябрю 2025 года.
Объем экспорта зерновых по железной дороге в ноябре достиг 2 млн 571,1 тыс. т, что на 23% больше, чем в октябре. Впрочем, по сравнению с ноябрем 2024 года показатели перевозки и погрузки сократились незначительно (на 1,4% и 0,3% соответственно).
Направления перевозок
Стратегическим направлением экспорта украинского зерна остаются морские порты.
Доля зерновых грузов, транспортируемых в направлении портов, составляет 92%. Соответственно, через западные пограничные переходы следует только 8% от общего объема экспорта.
Ранее сообщалось, что с апланированным повышением тарифов "Укрзализныци" может стать критическим для аграриев и взорвать экспорт. Ожидается, что уже с 1 января 2026 года перевозки подорожают на 27%, а через полгода тарифы поднимутся еще на 11%.