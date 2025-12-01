В ноябре "Укрзализныця" нарастила передачу зерновых через пограничные переходы со всеми странами

В ноябре выросли показатели передачи зерновых грузов "Укрзализныцей" из-за пограничных переходов со всеми соседними странами. Лидерство по объему приемки агропродукции из Украины сохраняет Венгрия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает RAIL.insider.

Текущий показатель передачи зерновых на границе с Венгрией составляет 47,6 вагона в сутки, что на 4,1 единицы больше недели назад.

Существенно возросла и среднесуточная передача зерновых через украино-словацкие пограничные переходы, увеличившись на 4,6 вагона. Теперь через Словакию следует 19,5 единицы в сутки.

Также выросли объемы транзита в Румынию: ежесуточно в среднем двигается 11,4 вагона в сутки, что на 0,84 единицы превышает показатель прошлой недели.

Положительная динамика зафиксирована и в западном направлении: среднесуточный объем передачи зерновых через украинско-польские пограничные переходы вырос на один вагон и составляет шесть вагонов в сутки. Общий показатель среднесуточной передачи зерновых грузов и дробей составляет 164 вагона в сутки. По сравнению с октябрем увеличение составляет 29 единиц.

Ранее сообщалось, что за первые 25 суток железнодорожной сетью было экспортировано 2 миллиона 132 тысячи тонн зерновых, что на 31% больше, чем в октябре, и на 1,9% больше, чем в ноябре прошлого года.