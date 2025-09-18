Запланована подія 2

Экспорт зерновых по железной дороге в сентябре упал почти на пятую часть

Объем перевозок всех грузов за этот период составил 1,25 млн тонн / Depositphotos

За первые 16 дней сентября по железной дороге на экспорт отправили 1 млн 48,9 тыс. тонн зерновых, что на 19,2% меньше, чем в августе. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году сокращение составляет 8,8%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Rail.insider.

Заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев уточнил, что в сентябре на сети было погружено 981 тыс. тонн зерновых, что на 12,5% меньше в прошлом году.

Общий объем перевозок всех грузов за этот период составил 1,25 млн. тонн, что на 10,2% меньше, чем в прошлом году, и на 11,4% ниже, чем в августе.

Большинство зерна – 979,5 тыс. тонн (93,4%) – доставили в направлении морских портов. В западные пограничные переходы отправили только 69,4 тыс. тонн (6,6%).

Напомним, что с начала сентября по железной дороге уже было экспортировано почти 568 тыс. тонн зерновых.

Добавим, с начала 2025/2026 маркетингового года, то есть с 1 июля, Украина экспортировала 5,028 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года (по состоянию на 13 сентября 2024 г.) этот показатель составил 8,59 млн тонн, то есть объемы экспорта замедлились.

Автор:
Татьяна Гойденко