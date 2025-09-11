В этом году Украина поставила на внешние рынки более 5 млн тонн зерновых

В 2025 году Украина экспортировала 5,02 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

Экспорт зерновых Украины

Украина с начала 2025/2026 маркетингового года экспортировала 5,02 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года (по состоянию на 13 сентября 2024 г.) этот показатель составил 8,59 млн тонн.

Среди основных культур в текущем маркетинговом году лидирует пшеница – 3,42 млн. тонн, ячмень составляет 685 тыс. тонн, кукуруза – 890 тыс. тонн. Рожь пока не экспортировалась.

В сентябре 2025 г. Украина экспортировала 900 тыс. тонн зерновых и зернобобовых, в том числе 776 тыс. тонн пшеницы, 110 тыс. тонн ячменя и 4 тыс. тонн кукурузы.

Относительно экспорта муки, за период с начала 2025/2026 МГ поставлено на внешние рынки 11,3 тыс. тонн в пересчете на зерно, из которых 10,9 тыс. тонн составляет пшеничную муку, а 0,4 тыс. тонн – другую.

Итого экспорт зерновых и муки с начала года составил 5,04 млн тонн, что несколько превышает показатель только по зерновым. Для сравнения, в сентябре 2024 года суммарный экспорт составил 1,13 млн. тонн.

Напомним, сильные дожди на западе и севере страны ухудшили качество украинского зерна. Экспортные закупочные цены на фуражную пшеницу в середине августа снизились до 203–206 $/т с доставкой в порты Черного моря.