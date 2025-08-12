Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,45

+0,06

EUR

48,20

+0,00

Наличный курс:

USD

41,50

41,40

EUR

48,40

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на пшеницу в Украине: неопределенность с качеством нового урожая давит на рынок

поле, пшеница, небо, облака
В Украине снизились цены на фуражную пшеницу. / Freepik

Сильные дожди на западе и севере страны ухудшили качество зерна, что привело к снижению доли продовольственной пшеницы и росту объемов фуражного и некондиционного зерна. Экспортные закупочные цены на фуражную пшеницу за неделю снизились еще на 200-300 грн/т до 203–206$/т с доставкой в порты Черного моря.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

Аналитики отмечают, что цены на продовольственную пшеницу остаются на уровне 10 700–10 900 грн/т или 226–230 $/т, но во второй половине августа можно ожидать удорожания качественной пшеницы благодаря усилению спроса со стороны экспортеров и переработчиков.

В 2025-2026 маркетинговом году (по состоянию на 11 августа) Украина экспортировала 1,23 млн т пшеницы (по сравнению с 2,6 млн т год назад), но фермеры снова сократили предложения зерновой из-за проблем с качеством, поэтому темпы экспорта продолжат снижаться.

По данным биржи, агентство АПК-Информ снизило прогноз производства пшеницы в Украине в 2025 году на 0,9 млн т до 19,7 млн т, тогда как Министерство сельского хозяйства США ( USDA ) в июле оценило его в 22 млн т.

Мировые цены на пшеницу

В течение недели сентябрьские фьючерсы:

  • снизились на 0,3% до 189,3 $/т – на SRW-пшеницу в Чикаго;
  • выросли на 0,4% до 190,7 $/т – на HRW-пшеницу в Канзас-Сити;
  • выросли на 0,7% до 212 $/т – на HRS-пшеницу в Миннеаполисе;
  • снизились на 1,3% до 194,75 €/т или 226,4 $/т – на пшеницу на парижской бирже Euronext.

Прогноз урожая

Во Франции озимая пшеница обмолочена на 94% площадей (85% в прошлом году), и прогноз урожая пшеницы может быть увеличен.

В США обмолочена на 90% площадей (92% в прошлом году и 91% в среднем за 5 лет), а количество посевов яровой пшеницы в хорошем или отличном состоянии за неделю выросло на 2% до 49% (72% в прошлом году) благодаря мощным осадкам на прошлой неделе.

Кроме того, а налитики повысили прогноз валового сбора пшеницы в РФ на 0,5 млн т до 84,5 млн т, а экспорта – на 0,5 млн т до 41,5 млн т, тогда как USDA оценивает их в 83,5 и 46 млн т соответственно.

Напомним, в Украине растет спрос на продовольственную пшеницу. Экспортные закупочные цены на пшеницу с доставкой в черноморские порты на продовольственную пшеницу выросли на 100-200 грн/т до 226–230 $/т.

Автор:
Татьяна Ковальчук