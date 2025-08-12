Цены на пшеницу в Украине: неопределенность с качеством нового урожая давит на рынок

Сильные дожди на западе и севере страны ухудшили качество зерна, что привело к снижению доли продовольственной пшеницы и росту объемов фуражного и некондиционного зерна. Экспортные закупочные цены на фуражную пшеницу за неделю снизились еще на 200-300 грн/т до 203–206$/т с доставкой в порты Черного моря.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

Аналитики отмечают, что цены на продовольственную пшеницу остаются на уровне 10 700–10 900 грн/т или 226–230 $/т, но во второй половине августа можно ожидать удорожания качественной пшеницы благодаря усилению спроса со стороны экспортеров и переработчиков.

В 2025-2026 маркетинговом году (по состоянию на 11 августа) Украина экспортировала 1,23 млн т пшеницы (по сравнению с 2,6 млн т год назад), но фермеры снова сократили предложения зерновой из-за проблем с качеством, поэтому темпы экспорта продолжат снижаться.

По данным биржи, агентство АПК-Информ снизило прогноз производства пшеницы в Украине в 2025 году на 0,9 млн т до 19,7 млн т, тогда как Министерство сельского хозяйства США ( USDA ) в июле оценило его в 22 млн т.

Мировые цены на пшеницу

В течение недели сентябрьские фьючерсы:

снизились на 0,3% до 189,3 $/т – на SRW-пшеницу в Чикаго ;

выросли на 0,4% до 190,7 $/т – на HRW-пшеницу в Канзас-Сити ;

выросли на 0,7% до 212 $/т – на HRS-пшеницу в Миннеаполисе ;

снизились на 1,3% до 194,75 €/т или 226,4 $/т – на пшеницу на парижской бирже Euronext.

Прогноз урожая

Во Франции озимая пшеница обмолочена на 94% площадей (85% в прошлом году), и прогноз урожая пшеницы может быть увеличен.

В США обмолочена на 90% площадей (92% в прошлом году и 91% в среднем за 5 лет), а количество посевов яровой пшеницы в хорошем или отличном состоянии за неделю выросло на 2% до 49% (72% в прошлом году) благодаря мощным осадкам на прошлой неделе.

Кроме того, а налитики повысили прогноз валового сбора пшеницы в РФ на 0,5 млн т до 84,5 млн т, а экспорта – на 0,5 млн т до 41,5 млн т, тогда как USDA оценивает их в 83,5 и 46 млн т соответственно.

Напомним, в Украине растет спрос на продовольственную пшеницу. Экспортные закупочные цены на пшеницу с доставкой в черноморские порты на продовольственную пшеницу выросли на 100-200 грн/т до 226–230 $/т.