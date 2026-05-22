Международный банкир будет работать над ИИ и цифровым банкингом в ПриватБанке

Наблюдательный совет ПриватБанка назначил Маркуса Краббенборга заместителем председателя правления по цифровой трансформации. Новый топ-менеджер начнет работу с 1 июня и будет отвечать за развитие цифровых сервисов, интеграцию искусственного интеллекта и технологическую модернизацию банка.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба финансового учреждения.

Кто такой Маркус Краббенборг

Маркус Краббенборг имеет многолетний опыт работы в сфере банковских технологий, транзакционных сервисов и цифровой трансформации. В разные годы он занимал руководящие должности в ведущих международных финансовых учреждениях:

United Overseas Bank (UOB) (Сингапур) - отвечал за направление платежей и платежной трансформации;

Deutsche Bank (Франкфурт) – работал CIO Cash Management, курировал технологии глобальных платежей;

Lloyds Banking Group (Лондон) – руководил технологиями в сферах Global Transaction Banking и Global Markets;

M2C Payments (Амстердам) — был CEO и соучредителем финтех-стартапа, одним из первых в Еврозоне запустивших систему мгновенных платежей;

также работал в ING Bank, Royal Bank of Scotland, ABN AMRO Bank и Mastercard.

Новый топ-менеджер получил степень доктора по прикладной математике в Университете Радбуда в Неймегене (Нидерланды).

В банке сообщили, что в новой должности Краббенборг будет отвечать за развитие инновационных сервисов, цифровых каналов взаимодействия с клиентами и интеграцию технологий искусственного интеллекта в операционную деятельность. Также он будет заниматься развитием технологической инфраструктуры банка.

Краббенборг подчеркнул, что считает украинский рынок одним из самых динамичных в сфере цифрового банкинга. По его словам, он планирует вместе с командой работать над созданием нового поколения банковских сервисов, ориентированных на персонализацию, быстроту обслуживания и использование искусственного интеллекта.

Напомним, государственный ПриватБанк в перспективе и при наступлении необходимых условий планирует выйти на европейский рынок.