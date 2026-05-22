Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинского бизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшие работодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Международный банкир будет работать над ИИ и цифровым банкингом в ПриватБанке

Маркус Краббенборг
Маркус Краббенборг возглавит цифровую трансформацию ПриватБанка / Правительственный портал

Наблюдательный совет ПриватБанка назначил Маркуса Краббенборга заместителем председателя правления по цифровой трансформации. Новый топ-менеджер начнет работу с 1 июня и будет отвечать за развитие цифровых сервисов, интеграцию искусственного интеллекта и технологическую модернизацию банка.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба финансового учреждения.

Кто такой Маркус Краббенборг

Маркус Краббенборг имеет многолетний опыт работы в сфере банковских технологий, транзакционных сервисов и цифровой трансформации. В разные годы он занимал руководящие должности в ведущих международных финансовых учреждениях:

  • United Overseas Bank (UOB) (Сингапур) - отвечал за направление платежей и платежной трансформации;
  • Deutsche Bank (Франкфурт) – работал CIO Cash Management, курировал технологии глобальных платежей;
  • Lloyds Banking Group (Лондон) – руководил технологиями в сферах Global Transaction Banking и Global Markets;
  • M2C Payments (Амстердам) — был CEO и соучредителем финтех-стартапа, одним из первых в Еврозоне запустивших систему мгновенных платежей;
  • также работал в ING Bank, Royal Bank of Scotland, ABN AMRO Bank и Mastercard.

Новый топ-менеджер получил степень доктора по прикладной математике в Университете Радбуда в Неймегене (Нидерланды).

В банке сообщили, что в новой должности Краббенборг будет отвечать за развитие инновационных сервисов, цифровых каналов взаимодействия с клиентами и интеграцию технологий искусственного интеллекта в операционную деятельность. Также он будет заниматься развитием технологической инфраструктуры банка.

Краббенборг подчеркнул, что считает украинский рынок одним из самых динамичных в сфере цифрового банкинга. По его словам, он планирует вместе с командой работать над созданием нового поколения банковских сервисов, ориентированных на персонализацию, быстроту обслуживания и использование искусственного интеллекта.

Напомним, государственный ПриватБанк в перспективе и при наступлении необходимых условий планирует выйти на европейский рынок.

Автор:
Ольга Опенько