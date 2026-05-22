ПриватБанк выиграл апелляцию по делу против Коломойского и Боголюбова

ПриватБанк
ПриватБанк выиграл апелляцию / Depositphotos

ПриватБанк сообщил о победе в апелляционном процессе в Великобритании по делу против бывших владельцев банка — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Апелляционный суд оставил в силе предварительное решение о взыскании более 3 млрд долларов США в виде возмещения ущерба, процентов и судебных издержек.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение банка.

В банке отметили, что суд поддержал решение Высокого суда Англии и Уэльса, который в 2025 году пришел к выводу о масштабном мошенничестве в отношении банка. Апелляционная инстанция также отклонила аргументы ответчиков о возврате средств из-за дальнейших финансовых операций.

Теперь банк планирует перейти к следующему этапу — принудительному исполнению судебного решения по арестованным активам.

В рамках дела уже действуют:

  • всемирный арест активов ответчиков, полученный еще в 2017 году;
  • решение о компенсации свыше 3 млрд долларов;
  • процедура дальнейшего взыскания денежных средств.

Для государства это дело имеет значение из-за статуса ПриватБанка как государственного банка. В случае успешного выполнения решения, средства могут быть возвращены банку, акционером которого является правительство Украины.

Напомним, Приватбанк начал принудительное исполнение решения Высокого суда Англии после того, как бывшие владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов не уплатили более 3 миллиардов долларов США в установленные сроки еще в прошлом году.

Автор:
Татьяна Гойденко