Приватбанк розпочинає примусове стягнення 3 мільярдів доларів з Коломойського та Боголюбова

Приватбанк починає примусове виконання рішення Високого суду Англії після того, як колишні власники банку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов не сплатили понад 3 мільярди доларів США у встановлений термін.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Приватбанку.

24 листопада минув останній день для добровільного виконання судового рішення від 10 листопада 2025 року, яким колишні власники банку зобов'язувалися відшкодувати збитки та відсотки. Станом на сьогодні жодних виплат здійснено не було.

Високий суд Англії також відхилив клопотання відповідачів про загальне зупинення виконання рішення, що робить його таким, що підлягає негайному примусовому виконанню.

Транскордонне стягнення

Банк готується до визнання та виконання рішення у багатьох юрисдикціях за межами Великої Британії, включаючи Україну, де відповідачі володіють активами. Фінустанова наголошує, що має досвід і ресурси для використання всіх доступних юридичних механізмів стягнення, незалежно від складності структури володіння майном.

"Примусове виконання буде досить тривалим і складним процесом", — зазначають у ПриватБанку, підтверджуючи рішучість домогтися повного відшкодування збитків в інтересах клієнтів, акціонера та всіх громадян України.

Судове рішення може бути виконане згідно з національним законодавством різних країн, що відкриває можливості для транскордонного стягнення активів колишніх власників банку.

Рішення суду

Згідно з рішенням, ця сума є відшкодуванням збитків та судових витрат після того, як у липні цього року суд визнав колишніх власників винними у скоєнні масштабного шахрайства проти банку.

Основна сума збитків, що мають бути сплачені ПриватБанку, визначена судом у розмірі 1,76 млрд дол. США.

Суд також зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити проценти в розмірі 1,2 млрд дол. США та здійснити авансовий платіж для покриття витрат ПриватБанку в розмірі 76,4 млн фунтів стерлінгів (99,57 млн дол. США).

Коломойський та Боголюбов звертались до суду з проханням надати дозвіл на апеляцію винесеного рішення та зупинити його виконання до розгляду такої апеляції. Однак обидва клопотання були відхилені судом.

У попередньому рішенні, ухваленому 30 липня, Високий суд Лондона дійшов висновку, що Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов незаконно привласнили майже 2 млрд дол. з ПриватБанку, використовуючи надзвичайно складну схему перекредитування, яка діяла виключно в їхніх інтересах. Суд назвав цю схему прикладом "шахрайства візантійської складності", підкреслюючи масштаб і заплутаність махінацій.

Нагадаємо, Приватбанк подав позов до Високого суду Лондона ще у грудні 2017 року. Суд спершу відмовився розглядати справу, вважаючи її поза своєю юрисдикцією. Але після апеляції у 2019-му Приватбанк добився продовження розгляду.