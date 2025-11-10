Суд зобов’язав колишніх власників сплатити ПриватБанку понад $3 млрд

10 листопада Високий суд Англії зобов’язав колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова виплатити ПриватБанку понад 3 млрд дол.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Згідно з рішенням, ця сума є відшкодуванням збитків та судових витрат після того, як у липні цього року суд визнав колишніх власників винними у скоєнні масштабного шахрайства проти банку

Основна сума збитків, що мають бути сплачені ПриватБанку, визначена судом у розмірі 1, 76 млрд дол. США.

Суд також зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити проценти в розмірі 1,2 млрд дол. США та здійснити авансовий платіж для покриття витрат ПриватБанку в розмірі 76 400 000 фунтів стерлінгів (99 575 371 дол. США).

Коломойський та Боголюбов звертались до суду з проханням надати дозвіл на апеляцію винесеного рішення та зупинити його виконання до розгляду такої апеляції. Однак обидва клопотання були відхилені судом.

Таким чином, усі вищезазначені суми мають бути сплачені до 24 листопада 2025 року, а у разі несплати до цієї дати, в подальшому на них нараховуватимуться проценти.

"Якщо ці суми не будуть сплачені добровільно, ПриватБанк невідкладно розпочне процес стягнення та добиватиметься примусового виконання рішення суду за рахунок активів колишніх власників, щоб отримати компенсацію для банку та, відповідно, для його акціонера – уряду України", - наголошують у фінустанові.

Там додають, що активи колишніх власників перебувають під судовим наказом про всесвітній арешт активів з грудня 2017 року.

Суд зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити витрати ПриватБанку на основі “повного відшкодування”, що має наслідком більш високий розмір відшкодування у випадку, коли поведінка сторони, що програла, дає підстави для такого рішення.

У рішенні, ухваленому зо липня, Високий суд Лондона дійшов висновку, що Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов незаконно привласнили майже 2 млрд дол. з ПриватБанку, використовуючи надзвичайно складну схему перекредитування, яка діяла виключно в їхніх інтересах. Суд назвав цю схему прикладом "шахрайства візантійської складності", підкреслюючи масштаб і заплутаність махінацій.

Що відомо про судовий процес?

ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона ще у грудні 2017 року проти колишніх власників — Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова — і шести пов’язаних із ними компаній. Позов стосувався незаконного виведення коштів через складну фінансову схему.

У 2018 році суд спершу відмовився розглядати справу, вважаючи її поза своєю юрисдикцією. Але після апеляції у 2019-му ПриватБанк добився продовження розгляду.

Про націоналізацію банку

18 грудня 2016 року Кабмін ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку. Пізніше було запущено процедуру bail-in — примусову конвертацію в капітал грошей на рахунках у ПриватБанку власників та пов'язаних з ними осіб.

26 листопада 2024 року Касаційний господарський суд остаточно підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам та закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments LTD.

27 листопада 2023 року Господарський суд міста Києва закрив провадження у подібній справі за позовом іншого ексвласника банку - Геннадія Боголюбова.

Про ПриватБанк

ПриватБанк – найбільший державний банк України. На сьогодні в банку обслуговуються понад 18 мільйонів активних клієнтів, а загалом його послугами користуються 70% українців.

Банк має потужну цифрову екосистему та розгалужену мережу з 1,186 відділень, 6,850 банкоматів, майже 10,400 терміналів самообслуговування та понад 308,000 POS-терміналів по всій території країни.

Команда ПриватБанку налічує понад 19,000 працівників.