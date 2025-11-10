Суд обязал бывших владельцев оплатить ПриватБанку более $3 млрд

10 ноября Высокий суд Англии обязал бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова выплатить ПриватБанку более 3 млрд долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ПриватБанка.

Согласно решению, эта сумма является возмещением убытков и судебных издержек после того, как в июле этого года суд признал бывших владельцев виновными в совершении масштабного мошенничества против банка

Основная сумма убытков, которые должны быть уплачены ПриватБанком, определена судом в размере 1,76 млрд дол. США.

Суд также обязал Коломойского и Боголюбова уплатить проценты в размере 1,2 млрд. дол. США и осуществить авансовый платеж для покрытия расходов ПриватБанка в размере 76 400 000 фунтов стерлингов ( 99 575 371 долл. США).

Коломойский и Боголюбов обращались в суд с просьбой разрешить апелляцию вынесенного решения и остановить его исполнение до рассмотрения такой апелляции. Однако оба ходатайства были отклонены судом.

Таким образом, все вышеуказанные суммы должны быть уплачены до 24 ноября 2025, а в случае неуплаты до этой даты, в дальнейшем на них будут начисляться проценты.

"Если эти суммы не будут уплачены добровольно, ПриватБанк безотлагательно начнет процесс взыскания и будет добиваться принудительного исполнения решения суда за счет активов бывших собственников, чтобы получить компенсацию для банка и, соответственно, для его акционера – правительства Украины", - отмечают в финучреждении.

Там добавляют, что активы бывших собственников находятся под приказом о всемирном аресте активов с декабря 2017 года.

Суд обязал Коломойского и Боголюбова уплатить расходы ПриватБанка на основе "полного возмещения", что влечет более высокий размер возмещения в случае, если поведение проигравшей стороны дает основания для такого решения.

В решении, принятом с июля, Высокий суд Лондона пришел к выводу, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов незаконно присвоили почти 2 млрд дол. из ПриватБанка, используя чрезвычайно сложную схему перекредитования, действовавшую исключительно в их интересах. Суд назвал эту схему примером "мошенничества византийской сложности", подчеркивая масштаб и запутанность махинаций.

Что известно о судебном процессе?

ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона еще в декабре 2017 года против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и шести связанных с ними компаний. Иск касался незаконного вывода средств из-за сложной финансовой схемы.

В 2018 году суд сначала отказался рассматривать дело, считая его вне своей юрисдикции. Но после апелляции в 2019 ПриватБанк добился продолжения рассмотрения.

О национализации банка

18 декабря 2016 года Кабмин принял решение о национализации ПриватБанка. Позже была запущена процедура bail-in — принудительная конвертация в капитал денег на счетах в ПриватБанке владельцев и связанных с ними лиц.

26 ноября 2024 Кассационный хозяйственный суд окончательно подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим владельцам и закрыл производство по делу по иску Игоря Коломойского и компании Triantal Investments LTD.

27 ноября 2023 года Хозяйственный суд Киева закрыл производство по подобному делу по иску другого эксвладельца банка - Геннадия Боголюбова.

О ПриватБанке

ПриватБанк – крупнейший государственный банк Украины. На сегодняшний день в банке обслуживаются более 18 миллионов активных клиентов, а всего его услугами пользуются 70% украинцев.

Банк обладает мощной цифровой экосистемой и разветвленной сетью из 1,186 отделений, 6,850 банкоматов, почти 10,400 терминалов самообслуживания и более 308,000 POS-терминалов по всей территории страны.

Команда ПриватБанка насчитывает более 19 000 работников.