- Категория
- Банки
- Дата публикации
-
Суд закрыл еще одно дело по национализации Приватбанка. Его не вернут Боголюбову
Хозяйственный суд города Киева 27 ноября завершил рассмотрение дела, связанного с иском бывшего владельца ПриватБанка Геннадия Боголюбова, требовавшего признать национализацию недействительной.
Об этом сообщили в пресс-службе Приватбанка.
Сообщается, что суд закрыл дело и подтвердил, что в соответствии с действующим законодательством невозможно отменить решения, принятые во время национализации ПриватБанка, и вернуть акции учреждения его бывшим собственникам.
Адвокат ПриватБанка Виктор Тарасенков заявил, что Боголюбов требовал вернуть ему акции, но получил отказ.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Согласно сообщению, во время рассмотрения дела суд учел практику Большой палаты Верховного суда по иску бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета и на основании закона №590 закрыл производство по данному делу.
"В соответствии с предписаниями этого закона (№590) производство по всем подобным судебным делам подлежит закрытию, если бывшими акционерами ПриватБанка избран ненадлежащий способ защиты своих интересов", - объяснили в банке.
Добавим, данное дело было открыто в 2020 году по иску бывшего акционера Приватбанка Геннадия Боголюбова, где он пытался в судебном порядке вернуть в собственность акции финучреждения и обжаловать договор купли-продажи акций неплатежеспособного Приватбанка, в результате которого государство приобрело в собственность 10 на его докапитализацию более 155 млрд. грн.
Напомним, 15 ноября 2023 г. суд признал национализацию Приватбанка признал законной а возвращение его бывшим владельцам, в том числе Игорю Коломойскому - невозможным.
Шестой апелляционный административный суд отменил решения, принятые ранее Окружным административным судом города Киева от 18 апреля 2019 года, удовлетворявшие иски относительно противоправности вывода ПриватБанка с рынка с участием государства.
Национализация ПриватБанка
Напомним, в декабре 2016 года правительство, сославшись на предложение Национального банка и бывших акционеров Приватбанка, решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк и влило в его капитал более 155 млрд грн.
Тогда НБУ зафиксировал проблемы с достаточностью уровня капитала, кредитным портфелем и исполнением нормативов учреждением. После стресс-тестирования банка стал понятен масштаб проблем, угрожавший устойчивости всей банковской системы Украины.
Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью потеряли свои акции, незаконной. При этом ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения убытков.