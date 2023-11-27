Суд закрыл еще одно дело по национализации Приватбанка. Его не вернут Боголюбову

Хозяйственный суд города Киева 27 ноября завершил рассмотрение дела, связанного с иском бывшего владельца ПриватБанка Геннадия Боголюбова, требовавшего признать национализацию недействительной.

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Об этом сообщили в пресс-службе Приватбанка.

Сообщается, что суд закрыл дело и подтвердил, что в соответствии с действующим законодательством невозможно отменить решения, принятые во время национализации ПриватБанка, и вернуть акции учреждения его бывшим собственникам.

Адвокат ПриватБанка Виктор Тарасенков заявил, что Боголюбов требовал вернуть ему акции, но получил отказ.

Согласно сообщению, во время рассмотрения дела суд учел практику Большой палаты Верховного суда по иску бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета и на основании закона №590 закрыл производство по данному делу.

"В соответствии с предписаниями этого закона (№590) производство по всем подобным судебным делам подлежит закрытию, если бывшими акционерами ПриватБанка избран ненадлежащий способ защиты своих интересов", - объяснили в банке.

Добавим, данное дело было открыто в 2020 году по иску бывшего акционера Приватбанка Геннадия Боголюбова, где он пытался в судебном порядке вернуть в собственность акции финучреждения и обжаловать договор купли-продажи акций неплатежеспособного Приватбанка, в результате которого государство приобрело в собственность 10 на его докапитализацию более 155 млрд. грн.

Напомним, 15 ноября 2023 г. суд признал национализацию Приватбанка признал законной а возвращение его бывшим владельцам, в том числе Игорю Коломойскому - невозможным.

Шестой апелляционный административный суд отменил решения, принятые ранее Окружным административным судом города Киева от 18 апреля 2019 года, удовлетворявшие иски относительно противоправности вывода ПриватБанка с рынка с участием государства.

Национализация ПриватБанка

Напомним, в декабре 2016 года правительство, сославшись на предложение Национального банка и бывших акционеров Приватбанка, решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк и влило в его капитал более 155 млрд грн.

Тогда НБУ зафиксировал проблемы с достаточностью уровня капитала, кредитным портфелем и исполнением нормативов учреждением. После стресс-тестирования банка стал понятен масштаб проблем, угрожавший устойчивости всей банковской системы Украины.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью потеряли свои акции, незаконной. При этом ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения убытков.