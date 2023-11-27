Суд закрив ще одну справу по націоналізації Приватбанку. Його не повернуть Боголюбову

Господарський суд міста Києва 27 листопада завершив розгляд справи, пов'язаної з позовом колишнього власника Приватбанку Геннадія Боголюбова, який вимагав визнати націоналізацію недійсною.

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Про це повідомили у пресслужбі Приватбанку.

Повідомляється, що суд закрив справу та підтвердив, що відповідно до чинного законодавства неможливо скасувати рішення, ухвалені під час націоналізації Приватбанку, та повернути акції установи її колишнім власникам.

Адвокат Приватбанку Віктор Тарасенков заявив, що Боголюбов вимагав повернути йому акції, але отримав відмову.

Згідно з повідомленням, під час розгляду справи, суд врахував практику Великої палати Верховного суду у справі за позовом колишнього голови правління Приватбанку Олександра Дубілета та на підставі закону №590 закрив провадження у даній справі.

"У відповідності до приписів цього закону (№590) провадження у всіх подібних судових справах підлягає закриттю, якщо колишніми акціонерами ПриватБанку обрано неналежний спосіб захисту своїх інтересів", - пояснили у банку.

Додамо, дана справа була відкрита у 2020 році за позовом колишнього акціонера Приватбанку Геннадія Боголюбова, де він намагався в судовому порядку повернути у власність акції фінустанови та оскаржити договір купівлі-продажу акцій неплатоспроможного Приватбанку, внаслідок якого держава набула у власність 100% акцій банку та витратила на його докапіталізацію понад 155 млрд грн.

Нагадаємо, 15 листопада 2023 суд визнав націоналізацію Приватбанку визнав законною а повернення його колишнім власникам, у тому числі Ігорю Коломойському - неможливим.

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення, прийняті раніше Окружним адміністративним судом міста Києва від 18 квітня 2019 року, які задовольняли позови щодо протиправності виведення Приватбанку з ринку за участю держави.

Націоналізація Приватбанку

Нагадаємо, у грудні 2016 року уряд, пославшись на пропозицію Національного банку та колишніх акціонерів Приватбанку, вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк та влив у його капітал понад 155 млрд грн.

Тоді НБУ зафіксував проблеми із достатністю рівня капіталу, кредитним портфелем та виконанням нормативів установою. Після стрес-тестування банку став зрозумілий масштаб проблем, який загрожував стійкості всієї банківської системи України.

Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною. При цьому Приватбанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.