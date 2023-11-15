Історія закінчена. Апеляційний суд визнав націоналізацію Приватбанку законною

Шостий апеляційний адміністративний суд 15 листопада 2023 року прийняв рішення щодо справи про оскарження рішень органів державної влади, пов'язаних із націоналізацією Приватбанку та визнав націоналізацію законною.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку Укаїни.

Згідно з повідомленням, суд визнав неприпустимим повернення Приватбанку колишнім власникам, у тому числі Ігорю Коломойському, та скасував рішення, прийняті раніше Окружним адміністративним судом міста Києва від 18 квітня 2019 року. Ці рішення задовольняли позови щодо протиправності виведення Приватбанку з ринку за участю держави.

В НБУ підкреслили, що виведення неплатоспроможного Приватбанку з ринку було обґрунтовано та здійснено відповідно до чинного законодавства. Рішення про націоналізацію підтримувалося Радою національної безпеки і оборони та урядом, маючи на меті забезпечення фінансової стабільності та захист коштів громадян.

"Сьогодні, через 6 років, суд підтвердив неможливість повернення Приватбанку колишнім власникам, на докапіталізацію якого держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Також слід констатувати, що усі рішення державних органів щодо націоналізації ПриватБанку є чинними", – зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Націоналізація Приватбанку

Нагадаємо, у грудні 2016 року уряд, пославшись на пропозицію Національного банку та колишніх акціонерів Приватбанку, вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк та влив у його капітал понад 155 млрд грн.

Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною. При цьому Приватбанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Раніше Нацбанк, посилаючись на розслідування компанії Kroll, заявив, що екс-менеджмент та колишні власники Приватбанку завдали збитки фінансовій установі на суму $5,5 млрд.

2 березня 2021 року Шостий апеляційний адміністративний суд зупинив провадження у справі до розгляду Конституційним Судом України справи за позовом 64 народних депутатів щодо конституційності окремих положень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності” № 590-ІХ.

1 червня 2022 року Верховний Суд скасував ухвалу про зупинення провадження по цій справі, що дало змогу продовжити розгляд справи в суді апеляційної інстанції.

Велика палата Верховного суду 15 лютого 2023 року задовольнила касаційні скарги держави та закрила провадження у справі за позовом колишнього голови правління Приватбанку Олександра Дубілета, яке робить неможливим повернення націоналізованого банку його колишнім власникам.