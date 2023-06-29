Верховний суд ухвалив остаточне рішення у першій справі з оскарження націоналізації ПриватБанку

Касаційний господарський суд у складі Верховного суду задовольнив скарги ПриватБанку, Кабінету міністрів та Міністерства фінансів, скасувавши рішення суду апеляційної інстанції на користь компанії Birgminton Investing Inc, пов’язаної з колишніми власниками банку, та залишивши в силі ухвалу суду першої інстанції, якою провадження у справі було закрите. Про це повідомляє сам ПриватБанк.

Як нагадують у фінустанові, згадана компані намагалася оскаржити договір купівлі-продажу акцій, укладений в процесі націоналізації ПриватБанку, за яким позивач набув акції банку у процедурі бейл-ін і в подальшому продав свої акції державі за 1 гривню.

Як і у інших справах, що стосуються націоналізації ПриватБанку, у цій справі ключовим було питання застосування закону щодо вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності, відомого як "антиколомойський закон", у відповідності до якого всі подібні судові провадження у справах за позовами колишніх акціонерів банку підлягають закриттю.

"Не зважаючи на те, що в ході сьогоднішнього засідання позивач робив все можливе, щоб перешкодити винесенню справедливого рішення - було подано шість безпідставних клопотань та навіть заявлено відвід колегії суддів, - усі процесуальні диверсії опонентів банку були відхилені судом", - йдеться в повідомленні.

В ПриватБанку оцінили рішення Верховного суду як "перемогу справедливості і закону", висловивши впевненість в тому, що воно стане прикладом у всіх схожих справах і надалі рішення будуть "прийматися виключно на принципах верховенства права".

У фінустанові констатують, що таке рішення Верховного суду є черговим кроком до остаточного вирішення всіх спорів щодо неможливості повернення націоналізованого в 2016 році ПриватБанку його колишнім власникам (Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову).

Справа за позовом Birgminton Investing стала першою з подібних справ, що розглядалася Касаційним госпсудом після надання Великою палатою Верховного суду висновків у справі колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета щодо обов'язковості та правомірності застосування положень "антиколомойського" закону.

Господарський суд Києва раніше застосував цей закон, визначивши, що націоналізація не може бути скасована, а банк не може бути повернений колишнім власникам. Проте Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу позивача та направив справу до суду першої інстанції для продовження розгляду по суті.

Провадження у справі за позовом Birgminton Investing було зупинене Верховним судом до розгляду справи за позовом Дубілета про недійсність правочинів щодо купівлі-продажу акцій та було поновлене у зв'язку з вищезазначеним рішенням Великої палати.

Нагадаємо також, що минулого тижня Верховний суд встав на сторону ПриватБанку в спорі з іншою компанією, пов'язаною з його ексвласниками, щодо права розпоряджатися майном торгівельного центру "Приозерний" у Дніпрі.

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