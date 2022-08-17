Верховний суд остаточно відібрав у ПриватБанку київський готель "Мир"

Касаційний господарський суд у складі Верховного суду 16 серпня позбавив державний ПриватБанк права власності на готель "Мир" в Києві, повідомляють у пресслужбі фінустанови.

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"Попри кричущі порушення закону судами нижчих інстанцій КГС у складі Верховного суду завершив рейдерську схему колишніх власників з позбавлення державного ПриватБанку права власності на багатомільйонний об'єкт нерухомості в Києві", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення було прийняте судом у складі головуючої судді Ірини Булгакової та суддів Богдана Львова та Володимира Селіваненка.

"Дуже прикро, що навіть під час війни зараз в країні приймаються такі рішення, і майно виводиться з власності державних компаній... Ми будемо продовжувати боротись з колишніми власниками, ми їх дотиснемо — якщо не в Україні, то в Америці й Англії", — заявив член наглядової ради ПриватБанку Роман Сульжик.

Зазначимо, що право власності на готель "Мир" перейшло до ПриватБанку ще до його націоналізації, у серпні 2016 року. Тоді він погасив за рахунок отримання цього об'єкту, що знаходився у його заставі за договором іпотеки з ТОВ "Ардена", частину кредиту ТОВ "АЕФ" за договором від 2013 року на суму близько 18 мільйонів доларів.

У 2019 році ТОВ "АЕФ", афілійоване з екс-власниками ПриватБанку, подало позов з вимогою визнати договор іпотеки недійсним та позбавити його властності на готель. Суди першої та апеліційної інстанцій стали на бік позивача, однак в січні 2021 року Верховний суд скасував ці рішення й направив справу на повторний розгляд.

Після цього історія повторилася - Господарський суд Києва, а згодом і Північний апеляційний госпсуд позбавили ПриватБанк прав на готель "Мир", однак цього разу Верховний суд лиш підтвердив їхні рішення.

Зазначимо, що готель "Мир" розташований на Голосіївському проспекті, 70 біля станції метро "Голосіївська". Перший її корпус був побудований 1964 року, другий — 1978 року. Це один з найбільших готелів Києва, він має 300 номерів.