Верховный суд окончательно отобрал у ПриватБанка киевскую гостиницу "Мир"

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда 16 августа лишил государственный ПриватБанка права собственности на гостиницу "Мир" в Киеве, сообщают в пресс-службе финучреждения.

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"Несмотря на вопиющие нарушения закона судами низших инстанций КХС в составе Верховного суда завершил рейдерскую схему бывших собственников по лишению государственного ПриватБанка права собственности на многомиллионный объект недвижимости в Киеве", – говорится в сообщении.

Решение было принято судом в составе председательствующей судьи Ирины Булгаковой и судей Богдана Львова и Владимира Селиваненко.

"Очень жаль, что даже во время войны сейчас в стране принимаются такие решения, и имущество выводится из собственности государственных компаний... Мы будем продолжать бороться с бывшими владельцами, мы их дожмем — если не в Украине, то в Америке и Англии", — заявил член наблюдательного совета ПриватБанка Роман Сульжик.

Отметим, что право собственности на гостиницу "Мир" перешло в ПриватБанк еще до его национализации, в августе 2016 года. Тогда он погасил за счет получения этого объекта, который находился в его залоге по договору ипотеки с ООО "Ардена", часть кредита ООО "АЭФ" по договору от 2013 года на сумму около 18 миллионов долларов.

В 2019 году ООО "АЭФ", аффилированное с экс-собственниками ПриватБанка, подало иск с требованием признать договор ипотеки недействительным и лишить его собственности на гостиницу. Суды первой и апелляционной инстанций приняли сторону истца, однако в январе 2021 года Верховный суд отменил эти решения и направил дело на повторное рассмотрение.

После этого история повторилась – Хозяйственный суд Киева, а впоследствии и Северный апелляционный хозсуд лишили ПриватБанка прав на гостиницу "Мир", однако на этот раз Верховный суд лишь подтвердил их решения.

Отметим, что гостиница "Мир" расположена на Голосеевском проспекте, 70 возле станции метро "Голосеевская". Первый ее корпус был построен в 1964 году, второй – в 1978 году. Это один из самых больших отелей Киева, он имеет 300 номеров.