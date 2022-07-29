Бывшая жена Боголюбова отсудила у ПриватБанка более $17 млн

Днепровский апелляционный суд принял решение о взыскании с государственного ПриватБанка $17,5 млн в пользу Елены Боголюбовой, бывшей супруги экс-владельца банка Геннадия Боголюбова. Приватбанк не согласен с таким решением и подаст апелляцию.

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Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Так, суд оставил без изменений решение Октябрьского районного суда города Днепр о взыскании с ПриватБанка в пользу бывшей жены экс-владельца средств, в том числе на депозитах, на сумму свыше 17,5 млн долларов.

Елена Боголюбова утверждает, что 22 декабря 2016 г. банк списал средства с ее счетов, о чем ей стало известно из выписок по счетам в системе "Приват24". В суде она доказывает, что ПриватБанк нарушил обязательства по депозитным договорам, срок выполнения которых еще не наступил, и требует их расторжения.

Ранее Октябрский райсуд г. Днепра своим решением частично удовлетворил иск Боголюбовой к ПриватБанку и расторг несколько депозитных договоров, заключенных в 2014-2016 годах, и взыскал с ПриватБанка в ее пользу 15,7 млн долл., 1,8 млн евро и 30, грн.

Судьи решили, что средства Боголюбовой не могли быть конвертированы в акции банка в результате процедуры бейл-ин, ведь она не была связана с бывшими акционерами банка, так как супруги расторгли брак в 2007 году.

ПриватБанк в свою очередь заявил, что обратится в соответствующие государственные органы с заявлениями по поводу системного принятия противоправных судебных решений.

"Конечно, категорически не соглашаясь с очередным решением судей апелляционного суда, ПриватБанк обжалует его в Верховном Суде и будет неукоснительно отстаивать свои права и права каждого украинца на справедливое судопроизводство и верховенство права", - говорится в сообщении финучреждения.

Отметим, 26 июля ПриватБанк выиграл кассацию у бывших акционеров банка.