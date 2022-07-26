ПриватБанк виграв касацію у колишніх акціонерів банку

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду 26 липня задовільнив касаційну скаргу державного ПриватБанку та скасував рішення судів попередніх інстанцій. Про це повідомила пресслужба фінустанови.

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Суд також відмовив у позові про визнання протиправним та скасування розпорядження НБУ від щодо інспекційної перевірки держбанку. Уточнюємо, що даний позов був ініційований колишніми власниками ПриватБанку компанії Тріантал Інвестментс ЛТД.

Нагадаємо, доті в ході перевірки регулятор виявив численні порушення в діяльності менеджменту та колишніх власників ПриватБанку, що в подальшому стало причиною націоналізації банку.

"Це остаточне судове рішення по цій справі, що є важливою складовою частиною судової боротьби державного ПриватБанку з колишніми власниками щодо законності націоналізації банку", — зазначила пресслужба фінустанови.

У грудні 2016 року уряд, пославшись на пропозицію Національного банку та колишніх акціонерів ПриватБанку, вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк та влив у його капітал понад 155 млрд грн.

Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною. У свою чергу, ПриватБанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Раніше Нацбанк, посилаючись на розслідування компанії Kroll, заявив, що ексменеджмент та колишні власники ПриватБанку завдали збитки фінансовій установі на суму $5,5 млрд.