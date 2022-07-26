ПриватБанк выиграл кассацию у бывших акционеров банка

Кассационный административный суд в составе Верховного суда 26 июля удовлетворил кассационную жалобу государственного ПриватБанка и отменил решение судов предыдущих инстанций. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

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Суд также отказал в иске о признании противоправным и отмене распоряжения НБУ относительно инспекционной проверки госбанка. Уточняем, что данный иск был инициирован бывшими собственниками ПриватБанка компании Триантал Инвестментс ЛТД .

Напомним, до этого в ходе проверки регулятор выявил многочисленные нарушения в деятельности менеджмента и бывших владельцев ПриватБанка, что впоследствии стало причиной национализации банка.

"Это окончательное судебное решение по этому делу, являющееся важной составной частью судебной борьбы государственного ПриватБанка с бывшими собственниками по законности национализации банка", - отметила пресс-служба финучреждения.

В декабре 2016 года правительство, сославшись на предложение Национального банка и бывших акционеров ПриватБанка, решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк и влило в его капитал более 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью потеряли свои акции, незаконной. ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения убытков.

Ранее Нацбанк, ссылаясь на расследование компании Kroll, заявил, что экс-менеджмент и бывшие владельцы ПриватБанка нанесли ущерб финансовому учреждению на сумму $5,5 млрд.