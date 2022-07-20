Апелляционный суд в Гааге подтвердил незаконность экспроприации Россией активов ПриватБанка в Крыму

Апелляционный суд в Гааге (Нидерланды) 19 июля подтвердил незаконность экспроприации Россией активов ПриватБанка в оккупированном ею Крыму, сообщает пресс-служба украинского государственного финучреждения.

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В частности, суд отклонил в полном объеме требования РФ об обжаловании промежуточного арбитражного решения от 24 февраля 2017 года и частичного арбитражного решения от 4 февраля 2019 года по юрисдикции и обязательствам, вынесенным постоянной палатой третейского суда в Гааге в арбитражном производстве против РФ по защите инвестиций ПриватБанка.

"Решение Апелляционного суда устраняет еще одно препятствие, созданное Россией по делу ПриватБанка, окончательное слушание которого по вопросам определения размера нанесенного ущерба состоится в постоянной палате третейского суда в октябре 2022 года", - указывают в банке.

Как отметил председатель правления ПриватБанка Герхард Бёш, это решение является важным свидетельством победы верховенства права, и в сложные времена для Украины особенно важно, чтобы агрессор столкнулся с последствиями своих действий.

В финучреждении напоминают, что до апреля 2014 года ПриватБанк вел постоянную активную деятельность в Крыму, ему принадлежали значительные активы на территории полуострова, в том числе кредиты, недвижимость и наличные средства.

Однако вскоре после незаконной оккупации Крыма Россия предприняла ряд мер, повлекших за собой незаконную экспроприацию крымских активов ПриватБанка и прекращение деятельности ПриватБанка в Крыму.

В ответ на это в 2015 году ПриватБанк подал иск в арбитражный суд против РФ в соответствии с двусторонним соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

В этом арбитражном производстве, от участия в котором Россия решила уклониться, арбитражный суд вынес промежуточное и частичное решение, установив, что он имеет юрисдикцию разрешать спор и что РФ незаконно экспроприировала активы ПриватБанка в Крыму. В 2019 году Россия обратилась с заявлением в апелляционный суд, в котором просила пересмотреть или отменить такие арбитражные решения.

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