ПриватБанк за семь лет выплатил вкладчикам оккупированного Крыма 750 млн грн

В период после оккупации Россией Крыма (после 2014 года) на основании судебных решений ПриватБанк выплатил крымским вкладчикам 750 млн грн (включая проценты и штрафы), сообщает FinBalance со ссылкой на информацию финучреждения.

По данным ПриватБанка, выплаты производились, "несмотря на то, что обязательства по выплате сумм по таким депозитам были переданы третьему лицу".

"Сумма, которую третье лицо возместило банка по соответствующим депозитам, уплаченными банком, составляет 32 млн грн. Компенсацию банк получал в период до национализации в течение 2014-2016 годов", — говорится в отчетности ПриватБанка.

В частности, на конец 2020 года к банка было заявлено ряд исковых требований вкладчиков по возврату депозитов (включая проценты, штрафы и штрафные санкции), которые сейчас находятся в производстве судов Украины на общую сумму 1,193 млрд грн.

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"При решении этих споров некоторые суды указали на обстоятельства недействительности (ничтожности) одной из сделок перевода долга между банком и третьим лицом на сумму 8,215 млрд грн. Банк обжаловал или в ближайшее время в установленные процессуальные сроки обжалует решение по этим делам в Верховном суде или судах апелляционной инстанции" — констатировали в банке.

На конец 2020 года ПриватБанк имел "условное обязательство" в размере 5,72 млрд грн (в 2019 году — 6,03 млрд грн), связанное с прекращением своей деятельности в Крыму.

"Это является непогашенной суммой счетов клиентов в Крыму при прекращении операций за вычетом выплаченной и зарезервированной суммы. Вероятность оттока ресурсов для погашения этих обязательств не может быть должным образом оценена, а объем таких обязательств не может быть достоверно измерен банком", — отмечают в банке.

На конец 2013 года на территории временно оккупированного Россией Крыма работало 337 отделений, 483 банкомата и 773 терминала самообслуживания ПриватБанка.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2019 года Международный арбитражный суд в Гааге отказал России в пересмотре вопроса о юрисдикции "Крымского" дела по иску государственного ПриватБанка.

Перед этим руководство ПриватБанка оценило свои потери от аннексии Крыма Россией в $9 млрд.