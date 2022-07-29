- Категорія
- Банки
- Дата публікації
-
Колишня дружина Боголюбова відсудила у ПриватБанку понад $17 млн
Дніпровський апеляційний суд ухвалив рішення про стягнення з державного Приватбанку $17,5 млн на користь Олени Боголюбової, колишньої дружини екс-власника банку Геннадія Боголюбова. Приватбанк не згоден з таким рішенням та подасть апеляцію.
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
Так, суд залишив без змін рішення Жовтневого районного суду міста Дніпро про стягнення з ПриватБанку на користь колишньої дружини екс-власника коштів, зокрема на депозитах, на суму понад 17,5 млн доларів.
Олена Боголюбова стверджує, що 22 грудня 2016 року банк списав кошти з її рахунків, про що їй стало відомо з виписок за рахунками у системі "Приват24". У суді ексдружина мільярдера доводить, що ПриватБанк порушив зобов'язання за депозитними договорами, строк виконання яких ще не настав, а відтак вимагає їхнього розірвання.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Жовтневий райсуд м. Дніпра раніше своїм рішенням частково задовольнив позов Боголюбової до ПриватБанку і розірвав кілька депозитних договорів, укладених у 2014-2016 роках, і стягнув з ПриватБанку на її користь 15,7 млн дол, 1,8 млн євро і 30,4 млн грн.
Судді визначили, що кошти Боголюбової не могли бути конвертовані в акції банку в результаті процедури бейл-ін, адже вона не була пов'язаною з ексакціонерами банку, так як подружжя розірвало шлюб у 2007 році.
ПриватБанк у свою чергу заявив, що звернеться до відповідних державних органів із заявами щодо системного ухвалення протиправних судових рішень.
"Звичайно, категорично не погоджуючись з черговим рішенням суддів апеляційного суду, ПриватБанк оскаржить його у Верховному Суді і буде неухильно відстоювати свої права та права кожного українця на справедливе судочинство та верховенство права", - йдеться у повідомленні фінустанови.
Зазначимо, 26 липня ПриватБанк виграв касацію у колишніх акціонерів банку.