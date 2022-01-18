Суд не вернул в собственность ПриватБанка киевскую гостиницу "Мир": предстоит кассация

Северный апелляционный хозяйственный суд не удовлетворил апелляционную жалобу ПриватБанка на решение Хозяйственного суда Киева, которое отменило право собственности этого финансового учреждения на гостиницу "Мир" в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Банком, безусловно, будут обжалованы указанные судебные решения в кассационном порядке в Верховном суде, который уже второй раз будет вынужден пересматривать решение Северного апелляционного хозяйственного суда по этому делу", – заявили в пресс-службе ПриватБанка.

В финучреждении также отметили, что во время рассмотрения этого судебного дела здание отеля было разделено на несколько самостоятельных объектов.

Решения судов предыдущих инстанций приняты в пользу компаний, которые уже получили лицензию на размещение в отеле казино.

Гостиница "Мир" расположена на Голосеевском проспекте, 70, у станции метро "Голосеевская". Первый ее корпус был построен в 1964 году, второй — в 1978 году. Это один из крупнейших отелей Киева, располагающий 300 номерами.

В ПриватБанке заявляли, что до национализации, в августе 2016 года, банк погасил часть кредита ООО "АЭФ" по валютному кредитному договору от 2013 года на сумму около 18 млн долларов за счет перехода права собственности на гостиницу "Мир", являющуюся залоговым имуществом ПриватБанка, согласно договору ипотеки, заключенному с ООО "Ардена".

В результате Верховный суд в составе Кассационного хозяйственного суда 14 января 2021 года отменил судебные решения первой и апелляционной инстанций о признании недействительным договора ипотеки и лишении права собственности ПриватБанка на гостиницу "Мир" в Киеве и передал дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Напомним, 18 декабря 2016 года правительство Украины, сославшись на предложение Национального банка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк и влило в его капитал более 155 млрд грн. Бывшие владельцы считают национализацию незаконной и оспаривают это решение в судах.