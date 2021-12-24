Суд запретил ПриватБанку продавать кредиты должников — CМИ

Суд наложил запрет на действия с портфелем долгов физлиц перед ПриватБанком, по которому 28 декабря на американской торговой площадке должен был пройти аукцион.

Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на сообщение компании, решение суда было принято по заявлению "Гражданского объединения Инвалидов Каритас".

ПриватБанк 25 октября продал долги украинцев на 750 млн грн за 18 млн грн, что составляет 2,4% от суммы.

Покупателем стала компания "Финансовая компания управления активами", которая присылает письма с требованием погасить 60% долга.

Напомним, наблюдательный совет государственного ПриватБанка утвердил решение об организации продажи прав требования по портфелю карточных кредитов на общую сумму более 700 млн грн.

В финучреждении отмечают, что отправной точкой для реализации банком такого проекта стало именно установление на законодательном уровне новых профессиональных и этических требований для коллекторов.

В июле Национальный банк Украины утвердил порядок регистрации коллекторских компаний в специальном реестре, а также требования к их структуре собственности, деловой репутации и профессиональной пригодности их руководителей и работников.

Переоформиться по новым правилам в отведенный для этого срок захотели 64 коллекторские компании. При этом регистрировать новые компании будут и дальше.

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