НБУ обновил правила работы коллекторов

Национальный банк принял ряд нормативно-правовых актов, регулирующих работу участников коллекторского рынка в Украине. Как говорится в сообщении регулятора, соответствующее постановление №77 было принято 9 июля.

В частности, им установлены квалификационные требования, которым должны соответствовать работники коллекторских компаний и лица, которых они привлекают на основании гражданско-правовых договоров. Кроме того, НБУ ввел порядок применения мер воздействия к участникам коллекторского рынка.

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Установлены и требования к деловой репутации и профессиональной пригодности таких лиц. Коллекторские компании будут обязаны проверять и контролировать, соответствуют ли их работники определенным требованиям.

НБУ отмечает, что меры воздействия для выполнения новых требований, в том числе и относительно этического поведения коллекторских компаний при урегулировании задолженности, предусмотрены в законе №1349-IX, принятом в марте и вступающем в силу с 14 июля.

Они будут стимулировать небанковские финучреждения и коллекторские компании соблюдать права потребителей при взыскании долгов. Нацбанк ввел порядок их применения двумя своими документами. Первый документ распространяется на небанковские финучреждения, в том числе и те, которые приобретут статус коллекторских компаний. Второй касаться мер воздействия к коллекторским компаниям без статуса финансового учреждения.

Так, НБУ имеет право применять следующие меры воздействия за нарушение прав потребителей:

- письменное предостережение с требованием устранить нарушения и/или принять меры для их недопущения в будущем;

- штраф для кредитодателя, нового кредитора или коллекторской компании;

- временный запрет коллекторской компании осуществлять урегулирование просроченной задолженности;

- исключение сведений о коллекторской компании из реестра коллекторских компаний;

- временную остановку или отзыв (аннулирование) лицензии кредитодателя-небанковского финучреждения или нового кредитора-небанковского финучреждения.

Нацбанк также унормировал постановлениями №74 и №78 от 9 июля содержание решений о мерах воздействия, предусмотрев, что такие решения будут коллегиальными — правления НБУ или его комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финуслуг.

Регулятор подчеркивает, что придерживается открытости и прозрачности при принятии решений и доведении их до нарушителей. В частности, решение о мерах воздействия доводится до небанковских финучреждений и коллекторских компаний по различным каналам — по почте, e-mail, а также путем публикации информации на официальном сайте НБУ. Также НБУ будет обязательно приглашать руководителей учреждений на рассмотрение вопроса о применении мер воздействия.

Выбирая меру воздействия, НБУ обещает руководствоваться принципом соразмерности и обязательно учитывать характер и обстоятельства нарушения, его причины, принятые учреждением меры по их устранению, а также последствия нарушения.

Кроме того, постановлением №76 регулятор определил порядок осуществления надзора за соблюдением кредитодателями, новыми кредиторами и коллекторскими компаниями законодательных требований по взаимодействию с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности.

Целью документа называется, в частности, исключение случаев использования нецензурной лексики, угроз и морального давления на потребителя и других лиц при урегулировании просроченной задолженности.

Надзор за соблюдением требований по этическому поведению призван обеспечить действенную защиту прав потребителей и рост доверия населения к услугам кредитования и будет осуществляться в форме дистанционного надзора и инспекционных проверок.

В частности, НБУ будет осуществлять надзор путем всестороннего анализа обращений потребителей финансовых услуг, информации и документов, предоставленных потребителями, информации, размещенной на сайтах и ​​в мобильных приложениях, а также в местах предоставления услуг, информации о порядке фиксирования непосредственного взаимодействия с потребителями финансовых услуг.

Также будет анализироваться информация по привлечению лиц для осуществления коллекторской деятельности и заключения договора с коллекторской компанией кредитодателем или новым кредитором. При необходимости Нацбанк будет отправлять запросы кредитодателю, новому кредитору или коллекторской компании. В случае выявления нарушений требований по этическому поведению НБУ будет применять меры воздействия, в частности налагать штрафные санкции.

Помимо этого, НБУ напоминает, что с 14 июля, как и все вышеперечисленные документы, вступает в силу ряд его постановлений от 11 июня, которыми регулятор согласовал с требованиями упомянутого нового закона правила расчета общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите — как для банков, так и для небанковских финучреждений.

Кроме того, Нацбанк согласовал с этим законом и требования к банкам по информационному обеспечению потребителей финуслуг путем размещения информации о них на всех сайтах банка, распространения рекламы, а также информирования непосредственно при пользовании услугами банка.

Напомним также, что перед этим, 8 июля, НБУ установил тариф на регистрацию коллекторских компаний.