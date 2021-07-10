Страхование и финуслуги 20 минут назад

НБУ ввел тарифы на регистрацию коллекторских компаний

Нацбанк вводит новую банковскую услугу по регистрации коллекторских компаний с установлением соответствующего тарифа на нее

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Национальный банк Украины (НБУ) установил тариф для компаний, которые не являются финансовыми учреждениями и подают заявление для регистрации в качестве коллекторской компании.

Как сообщает пресс-служба регулятора, этот тариф составит 24 тысяч грн.

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По информации НБУ, изменения в Закон Украины "О потребительском кредитовании" предусматривают, что для регистрации коллекторской компании нужно подать, в том числе, и документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение пакета документов.

Таким образом, Нацбанк вводит новую банковскую услугу по регистрации коллекторских компаний с установлением соответствующего тарифа на нее.

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Соответствующие нормы содержит постановление правления Национального банка Украины от 8 июля 2021 года № 72 "О внесении изменения в Тарифы на услуги по регистрации и лицензирования, предоставляемых Национальным банком Украины".

Решение о пересмотре тарифов начнет действовать с 14 июля 2021 года.

В Нацбанке добавили, что обновленные реквизиты счетов для оплаты соответствующих услуг в сфере регистрации и лицензирования будут размещены на специальной странице официального Интернет-представительства НБУ.

Напомним, ранее Нацбанк обнародовал для общественного обсуждения проект изменений в Положение о применении мер воздействия к участникам рынка небанковских финансовых услуг.

Нововведения будут касаться также и нарушений требований к взаимодействию с потребителями во время урегулирования просроченной задолженности (требований к этическому поведению).

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