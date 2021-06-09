В Киеве накрыли банду "черных" коллекторов

Киевская городская прокуратура совместно с сотрудниками Нацполиции выявили в Киеве преступную группу, участники которой под видом коллекторского колл-центра путем угроз заставляли граждан выплачивать несуществующие долги.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, с марта 2019 года группа лиц организовали деятельность так называемого коллекторского "колл-центра", с которого звонили гражданам с требованиями возврата долгов перед компанией мгновенного кредитования.

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Сумма "долгов", которая подлежала уплате, колебалась от 1,5 тысяч до 180 тысяч грн. Звонки также поступали и к гражданам, которые не имели никакого отношения к этим финансовым обязательствам.

При этом звонки сопровождались угрозами применения насилия над должниками и их близкими родственниками, угрозами повреждения или уничтожения их имущества и тому подобное.

В рамках следствия установлено 14 лиц, пострадавших от неправомерных действий указанной группы.

8 июня, по результатам предварительного расследования, трем участникам преступной группы, которые организовали "черный" бизнес, сообщили о подозрении в совершении этих преступлений.

Подозрения подтверждаются собранными в уголовном производстве показаниями свидетелей и потерпевших, заключением экспертизы видео и звукозаписей, протоколами изъятых документов и вещей, а также другими доказательствами в их совокупности.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств этого преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Напомним, 19 марта 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который призван упорядочить деятельность коллекторов по просроченным кредитам.

12 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности" №1349-IX.