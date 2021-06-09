Происшествия 40 минут назад

В Киеве накрыли банду "черных" коллекторов

Группе "черных" коллекторов, которые угрожали насилием гражданам, грозит от четырех до восьми лет лишения свободы

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Киевская городская прокуратура совместно с сотрудниками Нацполиции выявили в Киеве преступную группу, участники которой под видом коллекторского колл-центра путем угроз заставляли граждан выплачивать несуществующие долги.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, с марта 2019 года группа лиц организовали деятельность так называемого коллекторского "колл-центра", с которого звонили гражданам с требованиями возврата долгов перед компанией мгновенного кредитования.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Сумма "долгов", которая подлежала уплате, колебалась от 1,5 тысяч до 180 тысяч грн. Звонки также поступали и к гражданам, которые не имели никакого отношения к этим финансовым обязательствам.

При этом звонки сопровождались угрозами применения насилия над должниками и их близкими родственниками, угрозами повреждения или уничтожения их имущества и тому подобное.

В рамках следствия установлено 14 лиц, пострадавших от неправомерных действий указанной группы.

Читайте также:
В НБУ рассказали, как будут наказывать коллекторов

8 июня, по результатам предварительного расследования, трем участникам преступной группы, которые организовали "черный" бизнес, сообщили о подозрении в совершении этих преступлений.

Подозрения подтверждаются собранными в уголовном производстве показаниями свидетелей и потерпевших, заключением экспертизы видео и звукозаписей, протоколами изъятых документов и вещей, а также другими доказательствами в их совокупности.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств этого преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Напомним, 19 марта 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который призван упорядочить деятельность коллекторов по просроченным кредитам.

12 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности" №1349-IX.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Кабмин начал готовиться к отопительному сезону
Кабмин начал готовиться к отопительному сезону
Чи не перетвориться Бюро економічної безпеки України на "Бюро небезпеки" для економіки?
Чи не перетвориться Бюро економічної безпеки України на "Бюро небезпеки" для економіки?
СБУ обыскала в Киеве основателей общественной организации "Партия Шария" (ФОТО)
СБУ обыскала в Киеве основателей общественной организации "Партия Шария" (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Укрзализныця" восстановит ночной поезд из Львова в Черкассы

  3. Албания отменила все коронавирусные ограничения на въезд

  4. Крупнейшая в мире контейнерная компания отказалась от порта "Черноморск"

  5. Депозити для населення. В яких банках зараз найвищі та найнижчі ставки (ІНФОГРАФІКА)

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...