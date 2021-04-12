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Банки 1 час назад

Зеленский утвердил новые требования к работе коллекторов в Украине

Президент подписал закон об урегулировании коллекторской деятельности в стране

Фото: saratov24.tv Фото: saratov24.tv
Фото: saratov24.tv

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности" №1349-IX.

Документ призван защитить должников от действий недобросовестных коллекторов, сообщает пресс-служба главы государства.

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Указано, что на сегодняшний день в Украине насчитывается более 200 так называемых коллекторских компаний, к услугам которых обращаются финансовые учреждения в случаях наличия просроченной задолженности у своих клиентов.

Однако эта сфера в Украине остается плохо урегулированной на законодательном уровне, поэтому коллекторы нередко действуют с нарушениями законодательства для побуждения должников вернуть долг, констатировали в Офисе президента.

Подписанный же Зеленским закон вводит четкие правила поведения как для кредиторов, так и для коллекторов при урегулировании проблемной задолженности.

Документ устанавливает требования к кредитодателям и коллекторским компаниям, в частности:

- соблюдать этическое поведение с должником;

- информировать его в случае привлечения коллекторской компании или уступки права требования новому кредитору;

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- заключать договоры только с компаниями, включенными в реестр коллекторских компаний, ведущий НБУ;

- контролировать действия привлеченных коллекторских компаний.

При этом за несоблюдение указанных требований предусмотрены штрафы.

Согласно закону, перед заключением договора о потребительском кредите кредитор должен проинформировать потребителя о возможности привлечения коллекторской компании в случае непогашения задолженности в срок.

Также в договоре о потребительском кредите должно быть отражено право потребителя обращаться в Национальный банк Украины в случае нарушения законодательства в сфере потребительского кредитования.

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Кроме того, документ устанавливает требования к взаимодействию с потребителем (или его представителем) при урегулировании просроченной задолженности. В частности, во время первого общения кредитор или коллекторская компания должны сообщить свое наименование, имя и фамилию представителя, правовое основание для обращения и размер просроченной задолженности, а по требованию потребителя — также предоставить соответствующие документы в течение 7 рабочих дней.

В свою очередь НБУ получает полномочия контролировать соблюдение банками, другими финансовыми учреждениями и коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.

Напомним, 19 марта 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который призван упорядочить деятельность коллекторов по просроченным кредитам.

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