Коллекторов в Украине хотят штрафовать до 100 тысяч грн за угрозы и шантаж

Национальный банк Украины разрабатывает законодательные изменения, которые введут цивилизованные правила при взыскании долгов с клиентов финансовых учреждений.

При этом коллекторов за угрозы и шантаж хотят наказывать многотысячными штрафами, сообщает пресс-служба НБУ.

По данным регулятора, на сегодняшний день инструменты с "выбивания долгов" (SMS с угрозами, круглосуточные звонки, шантаж) напоминают мрачное средневековье.

Чтобы исключить такую ​​практику Нацбанк вместе с депутатами и омбудсменом разработали законодательные изменения, которые ограничат вседозволенность и установят цивилизованные правила игры для коллекторов.

Указано, что после одобрения совместного законопроекта №4241, компании смогут заниматься коллекторской деятельностью только после внесения их в соответствующий реестр. Банкам и финансовым компаниям будет запрещено привлекать коллекторов, которые не включены в реестр.

В свою очередь НБУ будет проверять коллекторские компании, их владельцев и руководителей. О нелегальных коллекторах регулятор будет уведомлять правоохранителей.

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Также коллекторам будет запрещено угрожать и шантажировать. Они не смогут вводить в заблуждение о размере долга и последствиях неисполнения договора, звонить ночью, скрывать свои номера.

При этом представитель коллекторской компании должен будет сообщать должнику свою фамилию и имя, название кредитора и коллекторской компании, основание звонка и размер долга.

Кроме того, банки и финансовые компании будут обязаны информировать заемщиков о привлечении коллекторов еще на этапе подписания договора. Кредиторов также обяжут публиковать информацию о коллекторских компаниях, с которыми они сотрудничают, на своем сайте и в местах оказания услуг.

К тому же, банки и финучреждения должны будут осуществлять контроль коллекторов. Главным источником информации о нарушениях будут обращения клиентов в банк или финкомпании и в Нацбанк. Банк и финансовая компания должны рассматривать все обращения о нарушениях. Если коллектор в течение года как минимум дважды нарушил требования к этическому поведению, кредитор должен досрочно расторгнуть с ним договор.

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А еще, если коллектор будет нарушать эти требования, то будет нести ответственность в форме штрафов от 50 до 100 тысяч грн до исключения из Реестра коллекторских компаний.

Ранее НБУ подписал меморандум о сотрудничестве с Офисом омбудсмена в сфере защиты персональных данных украинцев. Одним из направлений совместной работы будет борьба с незаконными действиями коллекторских компаний.

Нацбанк также предоставил разъяснение относительно правомерности действий коллекторов, которые навязчиво звонят и угрожают из-за просроченного кредита должников. В частности, НБУ посоветовал, как защититься от незаконных действий коллекторов.