Страхование и финуслуги 20 минут назад

Коллекторов в Украине хотят штрафовать до 100 тысяч грн за угрозы и шантаж

Разработаны законодательные изменения, которые установят цивилизованные правила игры для коллекторов

Фото: pikabu.ru Фото: pikabu.ru
Фото: pikabu.ru

Национальный банк Украины разрабатывает законодательные изменения, которые введут цивилизованные правила при взыскании долгов с клиентов финансовых учреждений.

При этом коллекторов за угрозы и шантаж хотят наказывать многотысячными штрафами, сообщает пресс-служба НБУ.

Кратко и по делу в Telegram

По данным регулятора, на сегодняшний день инструменты с "выбивания долгов" (SMS с угрозами, круглосуточные звонки, шантаж) напоминают мрачное средневековье.

Чтобы исключить такую ​​практику Нацбанк вместе с депутатами и омбудсменом разработали законодательные изменения, которые ограничат вседозволенность и установят цивилизованные правила игры для коллекторов.

Указано, что после одобрения совместного законопроекта №4241, компании смогут заниматься коллекторской деятельностью только после внесения их в соответствующий реестр. Банкам и финансовым компаниям будет запрещено привлекать коллекторов, которые не включены в реестр.

В свою очередь НБУ будет проверять коллекторские компании, их владельцев и руководителей. О нелегальных коллекторах регулятор будет уведомлять правоохранителей.

Читайте также:
В Украине теперь можно жаловаться на банки и коллекторов онлайн

Также коллекторам будет запрещено угрожать и шантажировать. Они не смогут вводить в заблуждение о размере долга и последствиях неисполнения договора, звонить ночью, скрывать свои номера.

При этом представитель коллекторской компании должен будет сообщать должнику свою фамилию и имя, название кредитора и коллекторской компании, основание звонка и размер долга.

Кроме того, банки и финансовые компании будут обязаны информировать заемщиков о привлечении коллекторов еще на этапе подписания договора. Кредиторов также обяжут публиковать информацию о коллекторских компаниях, с которыми они сотрудничают, на своем сайте и в местах оказания услуг.

К тому же, банки и финучреждения должны будут осуществлять контроль коллекторов. Главным источником информации о нарушениях будут обращения клиентов в банк или финкомпании и в Нацбанк. Банк и финансовая компания должны рассматривать все обращения о нарушениях. Если коллектор в течение года как минимум дважды нарушил требования к этическому поведению, кредитор должен досрочно расторгнуть с ним договор.

Читайте также:
Коллекторов заставят соблюдать этические нормы при выбивании долгов

А еще, если коллектор будет нарушать эти требования, то будет нести ответственность в форме штрафов от 50 до 100 тысяч грн до исключения из Реестра коллекторских компаний.

Ранее НБУ подписал меморандум о сотрудничестве с Офисом омбудсмена в сфере защиты персональных данных украинцев. Одним из направлений совместной работы будет борьба с незаконными действиями коллекторских компаний.

Нацбанк также предоставил разъяснение относительно правомерности действий коллекторов, которые навязчиво звонят и угрожают из-за просроченного кредита должников. В частности, НБУ посоветовал, как защититься от незаконных действий коллекторов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

НБУ упростил получение на почте соцвыплат до 30 тысяч грн
НБУ упростил получение на почте соцвыплат до 30 тысяч грн
Нардепы зарегистрировали законопроект об "открытом банкинге"
Нардепы зарегистрировали законопроект об "открытом банкинге"
Шевченко считает невыполнимыми поступления от НБУ, заложенные в проекте госбюджета-2021
Шевченко считает невыполнимыми поступления от НБУ, заложенные в проекте госбюджета-2021
Загрузка...
Новое видео
"Імітація імітації" — чи підтримують українці карантин вихідного дня? Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Легкая ракета-носитель Vega с украинским двигателем потерпела аварию при запуске

  3. Верещук допускает раскол "Слуги народа"

  4. Хакеры взломали сайт Николаевской ОГА, разместив на нем флаг "Новороссии" (ФОТО)

  5. SpaceX впервые отправила астронавтов NASA на МКС

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...