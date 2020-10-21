Коллекторов заставят соблюдать этические нормы при выбивании долгов

В Верховной Раде группа народных депутатов зарегистрировала законопроект № 4241 о защите должников при урегулировании просроченной задолженности.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), это совместный документ, над которым работали народные депутаты, Национальный банк Украины и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

В НБУ отмечают, что законопроект должен четко установить правила работы коллекторов и их регулирования, в частности, порядок регистрации коллекторской компании, требования к этическому поведению с должниками, к надзору за коллекторской деятельностью, а также санкции за нарушение.

То есть, законопроект предусматривает изменения, которые помогут реформировать рынок коллекторских компаний. Первое из изменений — создание публичного реестра коллекторских компаний, который будет вести Национальный банк.

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Законопроект должен обязать все компании, занимающиеся урегулированием проблемной задолженности, привести свою деятельность с его требованиями и зарегистрироваться в общем Реестре.

Второе изменение — надзор за коллекторами и их поведением в отношении потребителей, который будет осуществляться НБУ. Таким образом, Нацбанк будет контролировать соблюдение коллекторами законодательства, устанавливать дополнительные требования к взаимодействию с потребителями и защищать права потребителей, рассматривать обращения граждан.

Кроме этого, регулятор получит возможность накладывать штрафные санкции или исключать нарушителя из Реестра коллекторских компаний в случаях нарушений.

Третье изменение — банки и финансовые компании еще на этапе подписания договора о потребительском кредите должны будут предупреждать клиента о возможности привлечения коллектора в случае просрочки платежа по кредиту. Кредитор также обязуется публиковать информацию о коллекторской компании на своем вебсайте и в местах оказания услуг.

То есть, еще до подписания кредитного договора потребитель должен получить исчерпывающую информацию о компании, с которой предстоит урегулировать просроченную задолженность.

Четвертое — коллекторы должны будут соблюдать требования к этическому поведению при взаимодействии с потребителем. Законопроект устанавливает исключительный перечень способов разрешенного взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и устанавливает ограничения максимальной частоты такого взаимодействия.

За нарушение этих требований предусмотрена ответственность от штрафов до исключения из Реестра коллекторских компаний.

Однако самым главным является урегулирование деятельности коллекторских компаний на законодательном уровне, так как сегодня законодательство не определяет сроков "коллектор" или "коллекторская деятельность" и не регулирует полномочия и правила поведения таких компаний. Из-за этого случаются многочисленные нарушения прав потребителей финансовых услуг.

Напомним, в ноябре прошлого года комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на своем заседании рассмотрел проект закона №2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности".

В августе Национальное агентство по предупреждению коррупции провело антикоррупционную экспертизу законопроекта №2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности".

В ходе экспертизы эксперты НАПК выявили ряд рисков, которые могут способствовать совершению коррупционных правонарушений.