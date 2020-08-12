НАПК выявило коррупционные риски в законопроекте о коллекторской деятельности

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) провело антикоррупционную экспертизу законопроекту №2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности".

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Как сообщает отдел коммуникации и информационной политики НАПК, в законопроекте, призванном защищать права и интересы должников от недобросовестных действий субъектов коллекторской деятельности, эксперты НАПК выявили ряд рисков, которые могут способствовать совершению коррупционных правонарушений, в частности:

– понятие "просроченная задолженность" определено как "не выполненное в установленный срок денежное обязательство должника, возникшее в том числе из других оснований, предусмотренных законодательством Украины". Такое определение позволит коллекторам требовать отдать долги даже в случаях, когда законом установлен только судебный порядок их взыскания;

– отсутствует исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены в орган лицензирования вместе с заявлением о выдаче лицензии на коллекторскую деятельность. Это может привести к созданию неравных условий для юридических лиц, которые намерены заниматься коллекторской деятельностью, а также к злоупотреблениям должностных лиц при рассмотрении заявлений о выдаче лицензии;

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– не определен четкий механизм аннулирования лицензии субъекта коллекторской деятельности, а именно:

не предусмотрены четкие требования к содержанию актов проверок, согласно которым можно аннулировать лицензию на коллекторскую деятельность;

не определены субъекты, имеющие право составлять такие акты;

не определены права субъектов на обжалование соответствующих решений органа лицензирования.

Это создает коррупционные риски в работе органа лицензирования при проведении им государственного надзора (контроля) за деятельностью субъектов коллекторской деятельности.

– законопроект предусматривает, что работники субъектов коллекторской деятельности должны быть зарегистрированным по месту жительства. Это создает неоправданное ограничение для лиц, проживающих не по месту регистрации, не соответствует требованиям Конституции Украины и Закона Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине".

Так как проект закона требует доработки, НАПК направило заключение экспертизы в соответствующий комитет Верховной Рады.

Напомним, в ноябре прошлого года комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на своем заседании рассмотрел проект закона №2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности".