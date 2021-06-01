В НБУ рассказали, как будут наказывать коллекторов

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает усовершенствовать порядок применения мер воздействия к небанковским финучреждениям за нарушение требований законодательства в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг.

Как сообщает пресс-служба регулятора, для этого Нацбанк обнародовал для общественного обсуждения проект изменений в Положение о применении мер воздействия к участникам рынка небанковских финансовых услуг.

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Нововведения будут касаться также и нарушений требований к взаимодействию с потребителями во время урегулирования просроченной задолженности (требований к этическому поведению).

В НБУ отмечают, что изменения будут распространяться на небанковские финучреждения, включая те, что приобретут статус коллекторских компаний.

В то же время для коллекторских компаний без статуса финансового учреждения Нацбанк планирует разработать отдельный нормативно-правовой акт о мерах воздействия.

Потребность в изменениях возникла из-за принятия Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности". Так как этот закон предусмотрел новые меры воздействия к небанковским финучреждениям, которые кредитуют или занимаются взысканием долгов, а также к коллекторским компаниям за нарушение требований к этическому поведению во время урегулирования задолженности.

В частности, Национальный банк за вышеуказанные нарушения планирует применять такие меры воздействия:

– письменное предостережение с требованием устранить нарушения и/или принять меры для их недопущения в будущем;

– штраф для кредитодателя, нового кредитора или небанковского финучреждения — коллекторской компании;

– временный запрет финучреждению — коллекторской компании заниматься урегулированием просроченной задолженности;

– исключение сведений о финучреждении — коллекторской компании из реестра коллекторских компаний;

– временное приостановление или отзыв (аннулирование) лицензии кредитодателя — небанковского финучреждения, нового кредитора — небанковского финучреждения.

"Применяя меры воздействия, Национальный банк будет руководствоваться принципом соразмерности и учитывать характер и обстоятельства нарушения, причины возникновения, принятые меры для предотвращения и устранения, а также последствия нарушения", — отмечают в НБУ.

Еще одно предложение проекта Изменений — коллегиальное принятие решений о штрафах в небанковских учреждениях за нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителей (а именно штрафы, установленные частью второй статьи 411 "Закона о финансовых услугах").

Решение по этим штрафам будет принимать правление Национального банка, а в случае делегирования полномочий — Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Напомним, 19 марта 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который призван упорядочить деятельность коллекторов по просроченным кредитам.

12 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности" №1349-IX.