Реестр коллекторских компаний в Украине заработает в июне — НБУ

В Украине в течение двух месяцев заработает реестр коллекторских компаний.

Национальны банк запустил специальный веб-сайт и напоминает участникам рынка о важности регистрации, сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, 14 мая на сайте НБУ заработал специальный веб-ресурс, посвященный предстоящей регистрации коллекторских компаний.

Указано, что на этом сайте собрана справочная информация об условиях допуска на рынок коллекторских компаний после принятия нового закона, который вступил в силу 14 апреля и вступит в действие 14 июля 2021 года.

"Следовательно, все коллекторские компании, чтобы иметь возможность предоставлять услуги по урегулированию долгов по потребительским кредитам, должны зарегистрироваться в Реестре коллекторских компаний Национального банка (далее — Реестр)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Нацбанк запустит Реестр в течение следующих двух месяцев. При этом коллекторские компании будут иметь время с 14 июля по 13 августа 2021 года, чтобы подать пакет документов на включение в Реестр.

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В то же время финансовым компаниям, которые имеют лицензию на предоставление некоторых финуслуг, а именно на факторинг или кредитование, нужно будет подать сокращенный перечень документов. А юридическим лицам без лицензий — полный пакет документов.

При этом Национальный банк напомнил коллекторским компаниям о важности проверить себя на соответствие требованиям к деловой репутации и структуры собственности еще до того, как подавать документы для регистрации. Специальный веб-сайт содержит краткое описание этих важных понятий.

"Важно, что компаниям, которые не зарегистрируются в Реестре, после 14 октября 2021 года будет запрещено осуществлять урегулирование просроченной задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц. Договор кредитодателя с незарегистрированным коллектором будет считаться ничтожным", — предупредили в НБУ.

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Там также добавили, что приведенная на веб-странице информация является ознакомительной и может быть использована компаниями при подготовке документов на регистрацию.

Напомним, 19 марта 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который призван упорядочить деятельность коллекторов по просроченным кредитам.

12 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности" №1349-IX.