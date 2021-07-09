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10 минут назад

Полиция накрыла коллекторов, выбивавших долги от имени НАПК и под угрозой порнорассылки

Рэкетиры во многих случаях представлялись представителями официальных властных структур

Фото: МВД
Фото: МВД
Фото: МВД
Фото: МВД
Фото: МВД
Фото: МВД
Фото: МВД
Фото: МВД

Департамент внутренней безопасности и Главное следственное управление Нацполиции разоблачил группу лиц, действовавшую якобы от имени официальных структур, с целью вымогательства от людей несуществующих кредитных долгов или принуждения к погашению имеющихся долговых обязательств.

Как говорится в сообщении Министерства внутренних дел, сотрудники коллекторских компаний, занимались вымогательством, прибегали к угрозам заемщикам финансовых учреждений физической расправой. Кроме того, они угрожали распространением в соцсетях поддельных порнографических фото.

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Вымогатели во многих случаях представлялись представителями официальных властных структур, в том числе Национального агентства по предотвращению коррупции, и запугивали применением "полномочий".

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Среди вымогателей — гражданские лица, нотариусы и частные исполнители. Так называемые коллекторские колл-центры действовали в Киеве и Киевской области, Виннице, Житомире, Черкассах и Херсоне.

Правоохранители со спецназом провели более 20 обысков по местам расположения офисов банковских "посредников". Обнаружены и изъяты оргтехника, носители информации, мобильные телефоны и документация. Вещественные доказательства отправлены на экспертизу, по результатам которой будет дана правовая квалификация действиям фигурантов.

По собранным материалам следователи ГСУ Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора открыли производство по части 4 статьи 189 (вымогательство), части 3 статьи 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и части 2 статьи 355 (принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств) Уголовного кодекса.

Напомним, в июне Служба безопасности Украины сообщала о блокировке в Киеве масштабного механизма вымогательства денег с граждан через незаконное оформление на них онлайн-кредитов, искусственно создавая задолженность по таким займам.

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