Кредитный рэкет: в Киеве псевдоколлекторы терроризировали более 60 тысяч "должников"

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) заблокировали в Киеве масштабный механизм вымогательства денег с граждан за незаконное оформление онлайн-кредитов.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, от деятельности псевдоколлекторов пострадало более 60 тысяч человек.

По информации ведомства, схему организовали владельцы двух столичных кредитно-финансовых учреждений.

Используя базы данных своих клиентов, дельцы оформляли на граждан вымышленные онлайн-кредиты, затем создавали искусственную задолженность и требовали ее возвращения. Размер "годовых" составил более 1500%.

В случае неуплаты денег злоумышленники угрожали потерпевшим насилием и физической расправой.

Установлено, что организаторы сделки привлекли более 50 так называемых "телефонных коллекторов", которые звонили "должникам" и психологически давили на них.

Для легализации противоправной деятельности участники схемы направляли в банковские учреждения и контролирующие органы заведомо ложную отчетность о сложившейся задолженности и пеню.

Во время обысков в офисных помещениях дельцов правоохранители обнаружили:

– оборудование и программное обеспечение, которое злоумышленники использовали для анонимизации телефонных номеров при звонках с угрозами;

– почти 50 единиц компьютерной техники, с которой участники схемы администрировали базы "клиентов" и вели учет несуществующих долгов;

– документальные материалы с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрениях и избрании для них меры пресечения.

В рамках уголовного производства по части 1 статьи 189 ("Вымогательство") и части 1 статьи 200 ("Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления") Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к правонарушению.

Разоблачение и блокировку схемы проводили сотрудники Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры.

Напомним, в начале июня Киевская городская прокуратура совместно с сотрудниками Нацполиции выявили в Киеве преступную группу, участники которой под видом коллекторского колл-центра путем угроз заставляли граждан выплачивать несуществующие долги.

Стоит отметить, что 19 марта 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который призван упорядочить деятельность коллекторов по просроченным кредитам.

12 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности" №1349-IX.