Кредитный рэкет: в Киеве псевдоколлекторы терроризировали более 60 тысяч "должников"

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) заблокировали в Киеве масштабный механизм вымогательства денег с граждан за незаконное оформление онлайн-кредитов.
Как сообщает пресс-центр СБУ, от деятельности псевдоколлекторов пострадало более 60 тысяч человек.
По информации ведомства, схему организовали владельцы двух столичных кредитно-финансовых учреждений.
Используя базы данных своих клиентов, дельцы оформляли на граждан вымышленные онлайн-кредиты, затем создавали искусственную задолженность и требовали ее возвращения. Размер "годовых" составил более 1500%.
В случае неуплаты денег злоумышленники угрожали потерпевшим насилием и физической расправой.
Установлено, что организаторы сделки привлекли более 50 так называемых "телефонных коллекторов", которые звонили "должникам" и психологически давили на них.
Для легализации противоправной деятельности участники схемы направляли в банковские учреждения и контролирующие органы заведомо ложную отчетность о сложившейся задолженности и пеню.
Во время обысков в офисных помещениях дельцов правоохранители обнаружили:
– оборудование и программное обеспечение, которое злоумышленники использовали для анонимизации телефонных номеров при звонках с угрозами;
– почти 50 единиц компьютерной техники, с которой участники схемы администрировали базы "клиентов" и вели учет несуществующих долгов;
– документальные материалы с доказательствами незаконной деятельности.
Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрениях и избрании для них меры пресечения.
В рамках уголовного производства по части 1 статьи 189 ("Вымогательство") и части 1 статьи 200 ("Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления") Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к правонарушению.
Разоблачение и блокировку схемы проводили сотрудники Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры.
Напомним, в начале июня Киевская городская прокуратура совместно с сотрудниками Нацполиции выявили в Киеве преступную группу, участники которой под видом коллекторского колл-центра путем угроз заставляли граждан выплачивать несуществующие долги.
Стоит отметить, что 19 марта 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который призван упорядочить деятельность коллекторов по просроченным кредитам.
12 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности" №1349-IX.