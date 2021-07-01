Радары-невидимки, регистрация коллекторов и проверки Гоструда: что изменится в июле

Июль для Украины станет однозначно историческим месяцем хотя бы потому, что с первого числа в стране наконец откроется рынок сельскохозяйственной земли. Однако и без вступления в силу этого закона месяц будет насыщенным. Работодателей ждут проверки от Гоструда, автомобилистов — радары-фантомы на дорогах, а абитуриентов — дополнительная сессия внешнего независимого оценивания.

Корреспондент Delo.ua разобрался в главных новинках июля.

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Важнейшим событием станет открытие рынка земли: с 1 июля можно будет продавать землю физлицам-украинцам, но не больше одного гектара "в одни руки". При этом покупателю нужно будет доказать легальность своих средств. Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко отметил, что для продажи земельного участка у владельца должен быть кадастровый номер участка, зарегистрированное право собственности и выписка из Государственного реестра прав собственности (в бумажном или электронном виде).

Примечательно, что электронные аукционы для продажи земли заработают не сразу, а только спустя пять дней после вступления в силу закона о рынке земли. Предполагается, что торги будут проходить исключительно онлайн. Гарантийный взнос аукциона составит минимум 30% от стартовой цены, а сами торги будут трехраундными: один раунд — одно повышение ставки. Минимальный шаг должен быть не меньше 1% стартовой цены лота.

Стоит отметить, что даже после открытия рынка будет действовать мораторий на продажу земли на оккупированных территориях. По словам замминистра аграрной политики Тараса Высоцкого, это ограничение снимут только после деоккупации. На подконтрольные Украине районы Донецкой и Луганской областей ограничения распространяться не будут. Кроме того, купить землю не смогут граждане страны-агрессора и представители ОРДЛО. Граждане других стран тоже пока не смогут покупать землю, но этот запрет будет снят с 2024 года.

По словам Лещенко, средняя стоимость одного гектара будет колебаться в пределах 50 тысяч грн. Однако, по прогнозам премьер-министра Дениса Шмыгаля, цена в течение 5-10 лет может вырасти в пять раз. При продаже участка нужно будет заплатить 5% от его цены НДФЛ и еще 1,5% военного сбора.

Ждут новости 1 июля и водителей: на дорогах страны появятся радары, которые прямо в движении будут фиксировать скорость автомобилей. По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, МВД и Министерство инфраструктуры уже начали закупку специализированного оборудования. Сейчас тесты проходят четыре машины с радарами. Автомобилисты не смогут отличить такие авто в общем потоке и не будут знать об их местонахождении.

В МВД планируют ввести 550 таких "фантомов" до 2024 года. Геращенко напомнил, что в Украине уже работают 117 устройств TRUCAM, однако в министерстве планируют "отходить от такой модели и переходить на автоматическую фиксацию нарушения правил дорожного движения".

Еще одним важным событием июля станет совместная работа Государственной службы по вопросам труда и Государственной налоговой службы: они с 1 июля начнут проверки предприятий для выявления незадекларированных работников. Как отметили в пресс-службе Гоструда, проверки заложены в Национальный план совместных действий по снижению уровня незадекларированного труда на 2021 год. Работа сконцентрирована на двух этапах: информационной кампании о преимуществах официального трудоустройства и рисках использования незадекларированного труда и инспекционной кампании среди работодателей с высоким риском использования незадекларированного труда.

"На протяжении почти шести месяцев этого года инспекторы труда проинформировали более 62 тысяч работодателей и их работников о преимуществах официального трудоустройства, в том числе в сфере торговли — 36 тысяч, сельского хозяйства — 6 тысяч, транспорта — 5 тысяч, организации питания — 3 тысяч", — отметили в пресс-службе.

На втором этапе налоговая и Гоструда сосредоточатся на работодателях, которые не отреагировали на информационную кампанию и продолжают уклоняться от декларирования наемных работников. Чиновники отмечают, что по действующему законодательству инспектор может прийти к любому работодателю в любой день и время, чтобы проверить, оформлены ли трудовые отношения. Напомним, что по КЗоТ штраф за использование незадекларированного труда составляет десять минимальных заработных плат (примерно 60 тысяч грн). Если же работодатель попадется повторно на этом нарушении в течение двух лет, то сумма вырастет до 180 тысяч грн.

В свою очередь Минздрав обещает, что с 1 июля во всех областях страны и Киеве заработают Центры контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ). Новая система общественного здоровья направлена на "развитие мощной вертикали эпидемического контроля в регионах". В министерстве обещают, что ЦКПЗ будут полностью ответственны за контроль над болезнями в регионе: от мониторинга показателей до прогнозирования и выявления чрезвычайных ситуаций, а также реагирования на них.

На этом борьба с коронавирусом в Украине 1 июля не закончится. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в четверг начнется бета-тестирование сертификатов вакцинации от коронавируса в Украине. Сертификаты будут доступны в приложении "Дія".

"Все тестировщики получат доступ в течение 48 часов. Кто может принять участие в бета-тесте? Каждый желающий, кто получил две дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины. Что такое ковидний сертификат? Это документ в "Дії", подтверждающий ваш статус о вакцинации в Украине, на территории ЕС и других странах. Будет работать, как и любой другой документ в приложении. Его можно будет проверить через QR-код", — добавил министр.

В целом же, по словам главного санитарного врача Игоря Кузина, в июле ожидается поставка в Украину 7,7 млн доз вакцины от коронавируса, из них больше 5,3 млн — китайский Coronavac.

А вот с запланированной на 1 июля индексацией пенсий для более чем миллиона украинцев получилось неудобно. Напомним, что из-за планового увеличения прожиточного минимума до 2294 грн должны были вырасти и пенсии. Однако, как утверждает министр социальной политики Марина Лазебная, украинцы старше 75 лет не получают 1 июля запланированную ежемесячную доплату к пенсии в 400 грн. Эти выплаты в правительстве перенесли на 1 октября из-за того, что в госбюджете "недостаточно было немножечко ресурса".

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Еще одним июльским способом борьбы с распространением COVID-19 станут новые правила въезда в Украину. Кабмин со 2 июля вводит ряд мер противодействия штамму "Дельта", или, как его еще называют, индийскому штамму. Иностранцам и лицам без гражданства старше 12 лет, прибывающим в страну из Индии, Великобритании, Северной Ирландии, РФ и Португалии, необходимо будет пройти экспресс-тестирование на антиген.

"Прежде всего мы будем проводить контроль состояния здоровья прибывших из стран, где этот штамм коронавируса уже распространен. Для этого будут развернуты пункты тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в пунктах пропуска через государственную границу", — отметил главный санврач Игорь Кузин.

По его словам, при положительном результате или отказе от тестирования прибывающим запретят пересекать государственную границу. Экспресс-тестирование должны будут пройти также украинцы, которые находились в упомянутых странах не меньше семи дней. При положительном результате им придется отправиться на обязательную самоизоляцию или обсервацию.

В Минздраве добавили, что список стран будет пересматриваться в зависимости от эпидемической ситуации. При этом ранее в СНБО отмечали, что штамм "Дельта" может попасть на территорию Украины из Польши, Румынии и Словакии.

С 14 июля в Украине начнется регистрация коллекторов: они смогут продолжить свою работу только в том случае, если будут внесены в Реестр коллекторских компаний. В пресс-службе НБУ отметили, что это новое требование законодательства, а регистрация продлится до 13 августа. В Нацбанке добавили, что подобный опыт рынок коллекторских услуг в Украине проходит впервые, и сроки подачи необходимых документов для регистрации достаточно сжатые.

"Финальные формы подачи документов будут утверждены соответствующим постановлением правления НБУ в течение ближайших двух недель. Именно они станут базой для электронных анкет. Участникам рынка нужно будет пользоваться именно этими анкетами для подачи документов во время регистрации", — отметили в НБУ.

Театральную сферу изменения ждут 16 июля, когда вступит в силу 26 статья Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В частности, спектакли в государственных или коммунальных театрах должны будут идти или исключительно на украинском языке, или сопровождаться украинским переводом (субтитрами, звуковым переводом). Если речь идет о частных театральных представлениях, то закон перевода на украинский язык не требует.

Изменения коснутся и кинотеатров: все фильмы должны будут демонстрироваться только на государственном языке. Впрочем, есть ряд исключений: показ картин на крымскотатарском языке и языках коренных народов, показ фильмов на языке оригинала с украинскими субтитрами во время кинофестивалей, показ фильмов на языке оригинала в кинотеатрах при условии, что количество подобных сеансов не будет превышать 10% от всех сеансов за месяц. В Кабмине напомнили, что за нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 3400 грн до 8500 грн.

Июль станет месяцем дополнительной сессии внешнего независимого оценивания. Первый тест допсессии состоялся 29 июня (это была химия), остальные предметы запланированы на июль. Расписание сессии выглядит следующим образом: 1 июля — английский язык; 2 июля — немецкий язык; 5 июля — испанский язык; 6 июля — французский язык; 7 июля — математика; 8 июля — физика; 9 июля — украинский язык, украинский язык и литература; 12 июля — история Украины; 13 июля — биология; 14 июля — география. Результаты дополнительной сессии обещают объявить до 23 июля.

Илья Требор, специально для Delo.ua