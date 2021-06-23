В СНБО заявили, что в Украине уже два человека заболели дельта-штаммом коронавируса

В Украине зафиксировано два случая дельта-штамма (так называемый "индийский штамм") коронавируса.

Об этом в интервью ТСН заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Он отметил, что заболели 66-летняя женщина и 16-летний ребенок, которые недавно вернулись из России. Однако заболели они уже в Украине. И женщина, и ребенок госпитализированы в Александровскую больницу, их состояние стабильное.

"У нас есть четыре лаборатории, которые могут выявлять новый штамм. Две частных и две государственных. У нас нет именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм, мы обратились к ВОЗ", — подчеркнул Данилов.

Напомним, что ранее Национальная академия наук Украины (НАНУ) выразила обеспокоенность распространением штамма коронавирусной инфекции COVID-19 под названием "Дельта" (так называемый "индийский штамм") на территории Российской Федерации.

Исследователи подчеркнули, что этот штамм является более опасным, чем предыдущие. По имеющимся данным, он в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа" (так называемый "британский штамм"), в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — в реанимацию.