Общество 1 час назад

Более заразен и бьет по молодым: В Украине нашли южноафриканский штамм коронавируса

Спустя месяц после появления британского в Украину пришел еще более заразный вариант SARS-CoV-2

Максим Степанов. Фото: скриншот видео брифинга Максим Степанов. Фото: скриншот видео брифинга
Максим Степанов. Фото: скриншот видео брифинга

Министерство здравоохранения сообщает о выявлении в Украине "южноафриканского", более заразного штамма вируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционную болезнь, известную как Covid-19. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас сейчас господствует британский штамм вируса. Он зафиксирован на всей территории Украины. Также после последних исследований, проводившихся за границей, — мы отправляем соответствующие образцы — на территории Украины был выявлен и южноафриканский штамм. Отличие этого штамма в том, что он более агрессивный, с уменьшенным до 1-3 дней инкубационным периодом", — сообщил чиновник.

Кратко и по делу в Telegram

По словам министра, южноафриканский штамм коронавируса втрое более заразен, чем выявлявшиеся ранее, а также характеризуется тем, что поражает более молодое население.

Читайте также:
Ученый рассказал, сколько должен длиться в Украине локдаун

Отметим, что впервые штамм 501.V2 был обнаружен в городском округе Бухта Нельсона Манделы Восточно-Капской провинции ЮАР, о чем сообщило Минздрав ЮАР сообщил 18 декабря 2020 года. Распространенность этого штамма была выше среди молодых людей без каких-либо сопутствующих заболеваний, и в таких случаях он чаще приводил к более серьезному течению болезни по сравнению с другими штаммами.

Напомним, что первые случаи выявления британского штамма, который прежде также описывался как более заразный относительно выявлявшихся ранее, были зафиксированы в Украине в начале марта в Ивано-Франковске.

В соседней Польше уже к середине марта большинство выявляемых заражений приходилось на британский штамм: в итоге там решили ужесточить карантин по всей территории страны, а не в отдельных регионах, как было до этого.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина бьет рекорды по смертности и заражению от COVID-19
Украина бьет рекорды по смертности и заражению от COVID-19
Ученый рассказал, сколько должен длиться в Украине локдаун
Ученый рассказал, сколько должен длиться в Украине локдаун
Локдаун в Николаеве: власти вводят запрет на работу транспорта в непиковые часы
Локдаун в Николаеве: власти вводят запрет на работу транспорта в непиковые часы
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Apple Maps появились рекомендации о требованиях 300 аэропортов мира по COVID-19

  3. СБУ пресекла нелегальный экспорт карпатской ели на миллионы гривен

  4. Ученый рассказал, сколько должен длиться в Украине локдаун

  5. Перестрелка маршрутчиков в Броварах: в суд ушло дело по 15 обвиняемым

Ивент
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
Уся підприємницька спільнота України зустрінеться на одному майданчику 14 липня 2021 року, аби перетворити локдаун з обмежувального чинника розвитку на драйвер нових рішень!
Загрузка...