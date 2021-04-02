Более заразен и бьет по молодым: В Украине нашли южноафриканский штамм коронавируса

Министерство здравоохранения сообщает о выявлении в Украине "южноафриканского", более заразного штамма вируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционную болезнь, известную как Covid-19. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас сейчас господствует британский штамм вируса. Он зафиксирован на всей территории Украины. Также после последних исследований, проводившихся за границей, — мы отправляем соответствующие образцы — на территории Украины был выявлен и южноафриканский штамм. Отличие этого штамма в том, что он более агрессивный, с уменьшенным до 1-3 дней инкубационным периодом", — сообщил чиновник.

По словам министра, южноафриканский штамм коронавируса втрое более заразен, чем выявлявшиеся ранее, а также характеризуется тем, что поражает более молодое население.

Отметим, что впервые штамм 501.V2 был обнаружен в городском округе Бухта Нельсона Манделы Восточно-Капской провинции ЮАР, о чем сообщило Минздрав ЮАР сообщил 18 декабря 2020 года. Распространенность этого штамма была выше среди молодых людей без каких-либо сопутствующих заболеваний, и в таких случаях он чаще приводил к более серьезному течению болезни по сравнению с другими штаммами.

Напомним, что первые случаи выявления британского штамма, который прежде также описывался как более заразный относительно выявлявшихся ранее, были зафиксированы в Украине в начале марта в Ивано-Франковске.

В соседней Польше уже к середине марта большинство выявляемых заражений приходилось на британский штамм: в итоге там решили ужесточить карантин по всей территории страны, а не в отдельных регионах, как было до этого.