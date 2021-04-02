Ученый рассказал, сколько должен длиться в Украине локдаун

Усиленный карантин в Украине необходимо вводить на 3 — 4 недели — именно такой срок позволит прервать цепь передачи заболевания.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА (Национальный университет Киево-Могилянская академия — Delo.ua) Владимир Курпита.

Ученый подчеркнул, что согласно эпидемиологии, карантин нужно вводить на срок не менее двух инкубационных периодов.

"Сейчас карантин, если бы это был настоящий карантин и прекращение деятельности, должен длиться где-то 3 — 4 недели. После этого должно было быть постепенное восстановление работы общественных мест", — отметил Курпита.

По его словам, это не означает, что такой карантин будет вводить лишь раз.

"С большой вероятностью такие случаи нужно будет повторять с какой-то определенной регулярностью, когда будет происходить повышение заболеваемости. Надо действовать заранее, как это делают в Польше, Германии, Франции, где объявлены тотальные национальные карантины", — рассказал иммунолог.

Напомним, по состоянию на 2 апреля, в Украине зарегистрировано 19 893 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

За последние сутки в Украине госпитализировано 5 040 человек, зафиксировано 433 летальных случаев и выздоровело от коронавируса 10 287 пациентов.