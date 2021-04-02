Украина бьет рекорды по смертности и заражению от COVID-19

По состоянию на 2 апреля, в Украине зарегистрировано 19 893 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов

По его словам, среди заболевших — 834 ребенка и 484 медработника.

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За последние сутки в Украине госпитализировано 5 040 человек, зафиксировано 433 летальных случаев и выздоровело от коронавируса 10 287 пациентов.

За этот период проведено 128 727 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 58 944, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 22 564 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 47 219.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 711 630 человек, выздоровели от этой болезни 1 333 370 пациентов и умерли 33 679 больных. За это время проведено 8 238 849 ПЦР-тестов.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.

Степанов отметил, что 1 апреля в Украине привито против COVID-19 19 097 человек. Всего с начала прививочной кампании в Украине привито 267 833 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

город Киев — 1164 случая/1 710 прививок;

Винницкая область — 815 случаев/800 прививок;

Волынская область — 522 случая / 570 прививок;

Днепропетровская область — 1 178 случаев/1 340 прививок;

Донецкая область — 852 случая/640 прививок;

Житомирская область — 855 случаев/850 прививок;

Закарпатская — 389 случаев/730 прививок;

Запорожская область — 755 случаев/960 прививок;

Ивано-Франковская область — 415 случаев/837 прививок;

Киевская область — 1156 случаев/930 прививок;

Кировоградская область — 166 случаев/460 прививок;

Луганская область — 187 случаев/440 прививок;

Львовская область — 1668 случаев/1 160 прививок;

Николаевская область — 456 случаев/830 прививок;

Одесская область — 1608 случаев/630 прививок;

Полтавская область — 693 случая/870 прививок;

Ровенская область — 635 случаев/480 прививок;

Сумская область — 786 случаев/500 прививок;

Тернопольская область — 710 случаев/490 прививок;

Харьковская область — 1 494 случая/1 030 прививок;

Херсонская область — 221 случай/40 прививок;

Хмельницкая область — 1 351 случай/700 прививок;

Черкасская область — 768 случаев/1 440 прививок;

Черновицкая область — 466 случаев/400 прививок;

Черниговская область — 583 случая/260 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Прививки проводились 147 мобильными бригадами по иммунизации и 791 пунктом прививки.

По состоянию на 1 апреля 2021 года, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 393 078 человек.

Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине зарегистрировано 17 569 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.