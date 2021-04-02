Украина бьет рекорды по смертности и заражению от COVID-19

По состоянию на 2 апреля, в Украине зарегистрировано 19 893 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов
По его словам, среди заболевших — 834 ребенка и 484 медработника.
За последние сутки в Украине госпитализировано 5 040 человек, зафиксировано 433 летальных случаев и выздоровело от коронавируса 10 287 пациентов.
За этот период проведено 128 727 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 58 944, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 22 564 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 47 219.
С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 711 630 человек, выздоровели от этой болезни 1 333 370 пациентов и умерли 33 679 больных. За это время проведено 8 238 849 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.
Степанов отметил, что 1 апреля в Украине привито против COVID-19 19 097 человек. Всего с начала прививочной кампании в Украине привито 267 833 человека.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
город Киев — 1164 случая/1 710 прививок;
Винницкая область — 815 случаев/800 прививок;
Волынская область — 522 случая / 570 прививок;
Днепропетровская область — 1 178 случаев/1 340 прививок;
Донецкая область — 852 случая/640 прививок;
Житомирская область — 855 случаев/850 прививок;
Закарпатская — 389 случаев/730 прививок;
Запорожская область — 755 случаев/960 прививок;
Ивано-Франковская область — 415 случаев/837 прививок;
Киевская область — 1156 случаев/930 прививок;
Кировоградская область — 166 случаев/460 прививок;
Луганская область — 187 случаев/440 прививок;
Львовская область — 1668 случаев/1 160 прививок;
Николаевская область — 456 случаев/830 прививок;
Одесская область — 1608 случаев/630 прививок;
Полтавская область — 693 случая/870 прививок;
Ровенская область — 635 случаев/480 прививок;
Сумская область — 786 случаев/500 прививок;
Тернопольская область — 710 случаев/490 прививок;
Харьковская область — 1 494 случая/1 030 прививок;
Херсонская область — 221 случай/40 прививок;
Хмельницкая область — 1 351 случай/700 прививок;
Черкасская область — 768 случаев/1 440 прививок;
Черновицкая область — 466 случаев/400 прививок;
Черниговская область — 583 случая/260 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Прививки проводились 147 мобильными бригадами по иммунизации и 791 пунктом прививки.
По состоянию на 1 апреля 2021 года, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 393 078 человек.
Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине зарегистрировано 17 569 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.