В Украине за сутки зафиксировали рекордное число умерших от коронавируса

В Украине по состоянию на 31 марта 2021 года зафиксировано 11 тысяч 226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
В частности, заболели 491 ребенок и 335 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что за минувшие сутки зарегистрировано 407 летальных случаев, что является абсолютным рекордом с начала эпидемии в Украине.
Также госпитализированы 5558 человек, выздоровели — 6405 человек, осуществлено тестирований за сутки — 139 тысяч 224 (в том числе методом ПЦР — 61 тысяча 839, методом ИФА — 21 тысяча 984, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 55 тысяч 401).
Причем за все время пандемии в Украине заболело 1 млн 674 тысячи 168 человек, выздоровели — 1 млн 313 тысяч 481 человек, летальных исходов — 32 тысячи 825, проведено ПЦР-тестов — 8 млн 120 тысяч 102.
В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.
Кроме того, за сутки 30 марта в Украине привито против коронавируса 18 тысяч 668 человек.
Всего от начала вакцинации привито 231 тысяча 566 человек, из них получили 1 дозу — 231 тысяча 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 2 человека.
По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:
город Киев — 1100 случаев / 1720 прививок;
Винницкая область — 439 случаев / 860 прививок;
Волынская область — 254 случая / 640 прививок;
Днепропетровская область — 209 случаев / 1510 прививок;
Донецкая область — 705 случаев / 420 прививок;
Житомирская область — 434 случая / 970 прививок;
Закарпатская — 370 случаев / 630 прививок;
Запорожская область — 737 случаев / 900 прививок;
Ивано-Франковская область — 225 случаев / 878 прививок;
Киевская область — 430 случаев / 820 прививок;
Кировоградская область — 118 случаев / 520 прививок;
Луганская область — 213 случаев / 450 прививок;
Львовская область — 833 случая / 1160 прививок;
Николаевская область — 247 случаев / 850 прививок;
Одесская область — 1012 случаев / 530 прививок;
Полтавская область — 293 случая / 1050 прививок;
Ровенская область — 591 случай / 630 прививок;
Сумская область — 487 случаев / 680 прививок;
Тернопольская область — 202 случая / 560 прививок;
Харьковская область — 906 случаев / 550 прививок;
Херсонская область — 146 случаев / 200 прививок;
Хмельницкая область — 664 случая / 590 прививок;
Черкасская область — 374 случая / 970 прививок;
Черновицкая область — 211 случаев / 220 прививок;
Черниговская область — 26 случаев / 360 прививок.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, предыдущий рекорд числа смертей пациентов с COVID-19 в сутки был зафиксирован в Украине 24 марта — тогда речь шла о 362 летальных случаях.