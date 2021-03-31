В Украине за сутки зафиксировали рекордное число умерших от коронавируса

В Украине по состоянию на 31 марта 2021 года зафиксировано 11 тысяч 226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 491 ребенок и 335 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что за минувшие сутки зарегистрировано 407 летальных случаев, что является абсолютным рекордом с начала эпидемии в Украине.

Также госпитализированы 5558 человек, выздоровели — 6405 человек, осуществлено тестирований за сутки — 139 тысяч 224 (в том числе методом ПЦР — 61 тысяча 839, методом ИФА — 21 тысяча 984, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 55 тысяч 401).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 1 млн 674 тысячи 168 человек, выздоровели — 1 млн 313 тысяч 481 человек, летальных исходов — 32 тысячи 825, проведено ПЦР-тестов — 8 млн 120 тысяч 102.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

Кроме того, за сутки 30 марта в Украине привито против коронавируса 18 тысяч 668 человек.

Всего от начала вакцинации привито 231 тысяча 566 человек, из них получили 1 дозу — 231 тысяча 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 2 человека.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:

город Киев — 1100 случаев / 1720 прививок;

Винницкая область — 439 случаев / 860 прививок;

Волынская область — 254 случая / 640 прививок;

Днепропетровская область — 209 случаев / 1510 прививок;

Донецкая область — 705 случаев / 420 прививок;

Житомирская область — 434 случая / 970 прививок;

Закарпатская — 370 случаев / 630 прививок;

Запорожская область — 737 случаев / 900 прививок;

Ивано-Франковская область — 225 случаев / 878 прививок;

Киевская область — 430 случаев / 820 прививок;

Кировоградская область — 118 случаев / 520 прививок;

Луганская область — 213 случаев / 450 прививок;

Львовская область — 833 случая / 1160 прививок;

Николаевская область — 247 случаев / 850 прививок;

Одесская область — 1012 случаев / 530 прививок;

Полтавская область — 293 случая / 1050 прививок;

Ровенская область — 591 случай / 630 прививок;

Сумская область — 487 случаев / 680 прививок;

Тернопольская область — 202 случая / 560 прививок;

Харьковская область — 906 случаев / 550 прививок;

Херсонская область — 146 случаев / 200 прививок;

Хмельницкая область — 664 случая / 590 прививок;

Черкасская область — 374 случая / 970 прививок;

Черновицкая область — 211 случаев / 220 прививок;

Черниговская область — 26 случаев / 360 прививок.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, предыдущий рекорд числа смертей пациентов с COVID-19 в сутки был зафиксирован в Украине 24 марта — тогда речь шла о 362 летальных случаях.