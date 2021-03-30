Происшествия 30 минут назад

Локдаун во Львове продлили до 12 апреля: закрыли детсады и ограничили работу транспорта

В городе введены дополнительные карантинные ограничения

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Во Львове власти продлили жесткий карантин по коронавирусу еще на две недели — до 12 апреля 2021 года.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

По его словам, такое решение приняла комиссия из-за резкого увеличения инфицированных COVID-19 и госпитализаций.

Таким образом, в городе введены дополнительные ограничения:

- транспорт переходит в режим спецперевозок, бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен;

- все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают;

- школы продолжают обучение в дистанционном режиме;

- магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только на вынос и по предварительному заказу;

- непродовольственные рынки, а также смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров), должны быть закрыты;

- открытие летних площадок откладывается до 12 апреля;

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- запрещено проведение всех массовых мероприятий;

- все заведения питания работают только на вынос и адресную доставку.

При этом Садовый призвал всех предпринимателей перевести своих работников на дистанционный режим работы, если это возможно.

Известно, что во Львове за минувшие сутки выявили 502 новых случая инфицирования коронавирусом. В больницах находятся 940 человек, из них 68 — в реанимации, 25 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки госпитализировали 114 больных, а 69 были выписаны.

Напомним, город и Львовская область находятся в "красной" зоне карантина.

Как сообщалось, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 23 марта решила установить с начала суток 25 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Львовской области с применением соответствующих ограничительных противоэпидемических мер.

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