Политика 2 часа назад

Во Львовской области ввели локдаун с 25 марта

Это уже девятый украинский регион с ограничениями "красной" зоны по Covid-19

Фото: Львовская обладминистрация Фото: Львовская обладминистрация
Фото: Львовская обладминистрация

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 23 марта решила установить с начала суток 25 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Львовской области с применением соответствующих ограничительных противоэпидемических мер.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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Напомним, Министерство здравоохранения 23 марта расширило список регионов, входящих в "красную" зону наибольшей эпидемиологической опасности по распространению коронавирусной болезни, включив в него Львовскую область.

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22 марта Госкомиссия по ТЭБ и ЧС решила установить с 24 марта "красный" уровень эпидопасности Covid-19 на территории Киевской и Сумской областей. Ранее такие ограничения были введены в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Житомирской областях, а с 23 марта в Киеве и Одесской области.

Отметим, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в случае введения "красной зоны" в большинстве областей жесткий карантин придется вводить уже по всей стране. Об этом также заявлял еще 4 марта и премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время 17 марта Степанов выступил все же против введения общенационального жесткого карантина.

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