Шмыгаль констатировал третью волну Covid-19, назвав условие нового локдауна

Премьер-министр Денис Шмыгаль констатирует наступление новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине и заявляет, что в случае перехода большинства областей в "красную" зону эпидемиологической опасности придется вводить локдаун уже по всей стране.

Об этом он сказал на пресс-конференции по случаю годовщины формирования его правительства, передает "Интерфакс-Украина".

"Нужно понимать: началась третья волна пандемии коронавируса в Украине", — отметил премьер. Он подчеркнул, что процесс вакцинации в мире займет как минимум два года, на протяжении которых будет сохраняться необходимость соблюдения масочного режима.

Глава правительства заявил, что как только большая часть областей перейдут в "красную" зону эпидемиологической опасности по Covid-19, скорее всего, придется возвращаться к введению локдауна, который уже вводился ранее. В то же время Шмыгаль подчеркнул, что вводить такие меры ему очень бы не хотелось.

"Не нужно тешить себя иллюзиями, что вакцина всех спасет", — подчеркнул он, допустив также возможность четвертой и пятой волны пандемии.

Отметим, что согласно официальной и информации Министерства здравоохранения, минимум количества больных Covid-19 с октября был зафиксирован 16 февраля (с публикацией данных на следующий день). Тогда больных числилось 127,3 тысячи. С тех пор это число начало достаточно уверенно расти, и по последним данным, по итогам 3 марта составило 161,3 тысячи.

Максимальный же пик заболеваемости в Украине был зафиксирован 6 декабря 2020 года, когда Минздрав насчитал 384,5 тысячи больных. До этого показатель почти все время рос, а после этого до середины февраля почти все время падал — таким образом, фактически нынешний рост является лишь второй волной заболеваемости Covid-19 в Украине.

Напомним, что с 3 марта "красный" эпидрежим по Covid-19 введен в Житомирской области. До этого с 26 февраля такие ограничения были введены в Ивано-Франковской области, а с 1 марта — и в соседней Черновицкой.

24 февраля Кабмин запретил пассажирские перевозки на территории всех регионов, где устанавливается "красный" уровень эпидопасности из-за коронавирусной болезни.