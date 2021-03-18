Степанов выступил против введения в Украине локдауна

Министр здравоохранения Максим Степанов выступил против введение общенационального жесткого карантина из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом он сказал в интервью ТСН.

"Я не считаю, что нам сейчас нужен общенациональный жесткий карантин, если будет больше обращаться внимания именно на карантинные ограничения, которые действуют на территории региона, чтобы не довести ситуацию до "красного" уровня. Если уже область перешла в "красный" уровень опасности, очень важно полностью выполнять те правила, которые дает Министерство здравоохранения", — отметил он.

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Степанов также отметил, что вспышка коронавируса в Украине точно продлится как минимум до конца апреля. "Главное, что для нас крайне важно, — это сохранить как можно больше жизней в этой войне", — подчеркнул он.

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Напомним, ранее Степанов заявлял, что в случае введения "красной зоны" в большинстве областей жесткий карантин придется вводить уже по всей стране. Об этом также заявлял еще 4 марта и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отметим, что суточный прирост заразившихся коронавирусом в Украине подскочил до 15 тысяч человек, а официальное число больных на текущий момент выросло за прошлые сутки почти на максимальную величину за все время эпидемии — 8272 человека.

Сейчас в Украине в "красной" зоне по Covid-19 находятся четыре области — Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская. На "подходе" еще две области — Львовская и Винницкая, а также Киев.

Тем временем в Польше, где также ужесточенные карантинные ограничения действовали в четырех воеводства, с 20 марта их распространили на всю территорию страны. В то же время в соседней стране пока не отменяют транспортное сообщение.