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В мире 60 минут назад

В Польше ужесточают карантин по всей стране, обещают и полный локдаун

Ограничения, действовавшие в четырех регионах, расширили на всю страну

Адам Недзельский. Фото: скриншот видео пресс-конференции Адам Недзельский. Фото: скриншот видео пресс-конференции
Адам Недзельский. Фото: скриншот видео пресс-конференции

В Польше, где за прошедшие сутки зафиксировано более 25 тысяч заражений коронавирусом и 453 смерти, решили ужесточить карантинные ограничения по всей территории страны с 20 марта и пока до 9 апреля. Об этом объявил на пресс-конференции министр здравоохранения Адам Недзельский.

По его словам, правительство решило прекратить работу торговых центров, отелей, бассейнов и саун, кинотеатров, театров и прочих развлекательных заведений.

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Учащиеся 1-3-х классов начальной школы возвращаются к дистанционному обучению. При этом Недзельский допустил, что после Пасхи (4 апреля) будет принято решение о возвращении к гибридному обучению в младших классах.

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Министр отметил, что основной причиной негативного развития ситуации и ускорения эпидемии Covid-19 стало появление британской мутации коронавируса. По его данным, сейчас 52% зараженных поляков имеют именно этот штамм вируса.

До этого такие ограничения действовали лишь в четырех воеводствах из 16 — Варминско-Мазурском, Любушском, Мазовецком и Поморском.

Однако, по словам Недзельского, у правительства больше нет возможности вводить ограничения на региональном уровне, и единственным решением сейчас может быть лишь распространение их на всю Польшу. По данным главы польского Минздрава, сейчас занято уже 73% аппаратов искусственной вентиляции легких для пациентов с Covid-19.

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В то же время он подчеркнул, что пока не вводится никаких ограничений на передвижение граждан, но призвал всех работодателей переводить как можно больше сотрудников на удаленную работу.

Однако в случае дальнейшего резкого ухудшения министр анонсировал принятие дополнительных решений, которые еще больше усилят ограничения.

"Следующими возможными шагами будет типичный локдаун, когда будем закрывать все", — подчеркнул он.

Напомним также, что ужесточают карантин с 19 марта и во Львове: младшие классы школ там вообще отправили на каникулы.

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