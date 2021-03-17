Политика 9 минут назад

Шмыгаль отрицает отсутствие у местных властей полномочий вводить ограничения по Covid-19

В то же время Кличко настаивает на том, что местные власти не вправе вводить новые противоэпидемические ограничения

Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина
Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль призывает местные власти при необходимости усиливать введенные карантинные ограничения в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом он сказал в ходе заседания Кабинета министров 17 марта, передает "Интерфакс-Украина.

"В Украине продолжает работать адаптивный карантин, а это значит, что местные власти вправе усиливать карантинные ограничения. Поэтому я призываю местных руководителей не ждать указаний, а принимать необходимые решения. Видите увеличение больных, видите увеличение госпитализации — вводите дополнительные ограничения", — сказал Шмыгаль.

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Премьер отметил, что если все будут соблюдать противоэпидемиологические ограничения и сокращать социальные контакты, то новый локдаун вводить не будет необходимости.

В то же время он подчеркнул, что если большинство областей перейдет в "красную" зону, то правительство будет вынуждено ограничения усилить.

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Тем временем мэр Киева и глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко настаивает на том, что местные власти якобы не вправе вводить новые противоэпидемические ограничения, о чем он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Я вынужден обратиться к правительству с требованием расширить список противоэпидемических ограничений, действующих в "оранжевой" зоне", — отметил он.

По словам столичного градоначальника ситуация с заболеваемостью Covid-19 в Киеве продолжает усложняться, и если не предпринять меры, город окажется в "красной" эпидемиологической зоне через "несколько дней, максимум через неделю".

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Кличко отметил, что рассматривается несколько вариантов усиления карантина, однако принять подобное решение может только Кабмин.

Мэр подчеркнул, что вирус мутирует и становится агрессивным, увеличивается количество госпитализированных пациентов. По состоянию на 17 марта в киевских больницах занято более 3700 койкомест для больных Covid-19 при общем количестве таких койкомест 4500.

Накануне Кличко уже заявлял, что с 17 февраля местные власти не имеют права усиливать карантин на своих территориях, и призывал Кабинет министров в этой ситуации расширить ограничения, соответствующие "оранжевой" зоне по Covid-19.

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