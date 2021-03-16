Политика и экономика 1 час назад

Для внесения в красную зону карантина рассматривают Киев и еще две области — Степанов

Глава Минздрава считает, что обострение ситуации с COVID-19 среди прочего связано с появлением в Украине британского штамма коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов. Фото: Facebook / Максим Степанов Министр здравоохранения Максим Степанов. Фото: Facebook / Максим Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов. Фото: Facebook / Максим Степанов

Киев и две области могут попасть в красную зону карантина, так как в них сложилась напряженная ситуация с эпидемией коронавируса. Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает "Лига".

"Что касается областей и регионов, которые могут попасть в красный уровень эпидопасности, то есть напряженная ситуация в Винницкой области, Киеве, Львовской области", — сообщил министр.

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Он напомнил, что уже советовал властям Львовской области не ждать объявления красного уровня, а вводить дополнительные ограничения.

По его словам, сейчас напряженная ситуация наблюдается в западных регионах. Однако, например, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях после введения карантина красной зоны стабилизировалась ситуация с госпитализациями.

Глава Минздрава отметил, что об обострении ситуации с COVID-19 предупреждали заранее — и оно, среди прочего, связано с появлением в Украине британского штамма коронавируса. Степанов заверил, что МОЗ вводит дополнительные койки для больных COVID-19, "понимает, каким путем идти", и "справится с ситуацией".

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Напомним, ранее Министерство здравоохранения обновило деление областей страны на карантинные зоны по уровню распространения коронавируса. С 8 марта в "красную" зону внесли четыре области — к Житомирской, Ивано-Франковской и Черновицкой добавилась Закарпатская.

К "оранжевому" уровню эпидемической опасности отнесены девять областей: Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, а также город Киев. Остальные области находятся в "желтой" зоне.

Также Областная комиссия Ивано-Франковской области по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 13 марта остановила работу горнолыжного курорта "Буковель" в связи с карантином по коронавирусу.

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